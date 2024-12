Neusvajanje budžeta ugrožava isplatu uvećanih penzija i realizaciju kapitalnih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neusvajanje budžeta za narednu godinu ugrožava isplatu uvećanih penzija, realizaciju kapitalnih projekata i vraćanje starih dugova, saopšteno je iz Kabineta premijera Milojka Spajića.

“Usvajanje budžeta za narednu godinu ključno je za isplate uvećanih penzija, realizaciju kapitalnih projekata, sprovođenje evropskih i ostalih reformi, usmjerenih na unapređenje standarda građana i ekonomski razvoj države”, navodi se u saopštenju.

Iz Spajićevog Kabineta su rekli da eventualna blokada parlamenta i privremeno finansiranje podrazumijeva da Ministarstvo finansija svim budžetskim korisnicima odobrava na mjesečnom nivou istu sumu novca kao u prethodnoj godini, što sprečava povećanje penzija po programu Evropa sad 2, kao i povećanje srazmjernih penzija, od januara.

“U slučaju neizglasavanja budžeta za narednu godinu, do kraja ove, ne bi bilo moguća ni realizacija novih kapitalnih projekata, čiji je početak planiran u narednoj godini”, dodaje se u saopštenju.

Istovremeno, privremeno finansiranje dovelo bi u pitanje realizaciju obaveza planiranih Reformskom agendom – Planom rasta za Zapadni Balkan. To, kako su objasnili, znači da neusvajanjem budžeta za narednu godinu, do kraja decembra, gubimo sredstva neophodna za sprovođenje reformi na evropskom putu Crne Gore.

“Neusvajanje budžeta za narednu godinu takođe bi onemogućilo zaduženje za vraćanje starih dugova. U tom slučaju država ne bi mogla da servisira obaveze, u iznosu od oko 800 miliona EUR, prema domaćim i međunarodnim kreditorima, koji stižu na naplatu. Time bi bonitet Crne Gore bio ugrožen, što bi moglo voditi i smanjenju kreditnog rejtinga”, smatraju u Kabinetu premijera.

Na taj način bi, kako se ovjenjuje, bila ugrožena i likvidnost, jer je iz depozita države moguće obezbijediti sredstva samo za izmirivanje obaveza do marta naredne godine, imajući u vidu dinamiku otplate starih dugova.

“Pozivamo sve poslanike da prestanu sa blokadama i opstrukcijama institucija i da se fokusiraju na aktivnosti koje doprinose unapređenju standarda građana, vladavini prava i ubrzanju evropske integracije države”, zaključuje se u saopštenju.

Spremili povlastice za studente i ljekare specijalizante

Podgorica, (MIN-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik To Montenegro je, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja, pripremio povlašćene cijene karata za crnogorske studente i ljekare koji su na specijalizaciji van Crne Gore.

„Na inicijativu Ministarstva saobraćaja, a u saradnji sa To Montenegro, ispunjeno je obećanje resorne ministarke, Maja Vukićević, dato prilikom odgovaranja na poslaničko pitanje i inicijativu poslanice Sonje Milatović“, navodi se u saopštenju tog Vladinog resora.

Tom prilikom, Vukićević je navela da je Ministarstvo u dogovoru sa kompanijom To Montenegro počelo sa pripremom modela olakšica, odnosno povlašćenih cijena prevoza, kako za studente tako i za crnogorske ljekare koji su na specijalizaciji van Crne Gore.

„Jedinstvenom akcijom, pravo na povlašćene cijene karata imaće svi studenti iz Crne Gore i ljekari specijalizanti, s tim što će se cijene karata koje se odnose na ljekare na specijalizaciji dalje uređivati ugovorom između Ljekarske komore i To Montenegra“, dodaje se u saopštenju.

Svi crnogorski studenti koji ispunjavaju uslove, ostvariće pravo na posebne cijene avionskih karata, pa će cijena povratne karte do Beograda iznositi 99 EUR, Rima 123, Ljubljane 109, Ciriha i Istanbula 189, dok će do Frankfurta i Pariza cijena povratne karte iznositi 199 EUR.

„Posebna akcija sprovodiće se za studente koji studiraju u Njemačkoj, Francuskoj i Turskoj, za koje su obezbijeđene nešto jeftinije cijene karata u odnosu na navedene, te će cijena povratne karte do Istanbula iznositi 169 EUR, a do Pariza i Frankfurta 189 EUR“, rekli su iz Ministarstva.

Za ljekare specijalizante, koji su na specijalizaciji van Crne Gore, definisane su cijene povratnih karata do Beograda 109 EUR i do Ljubljane 129 EUR, a ostale tarife biće predmet dogovora Ljekarske komore i To Montenegra.

Promotivne cijene karata primijenjivaće se od 1. januara.

Uslovi za putnika sa statusom studenta su da nije stariji od 26 godina, a kompaniji mora da dostavi uvjerenje sa fakulteta kojim se potvrđuje status studenta i ovjereni indeks za tekući semestar.

Ministarstvo će, kako su najavili njegovi predstavnici, u saradnji sa nacionalnim avio-prevoznikom u narednoj godini akciju proširiti i na neke nove destinacije u redovnom avio-saobraćaju.

Za detaljne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti kompaniji To Montenegro.

