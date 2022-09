Podgorica, (MINA) – Netaknuta priroda i ljubazni ljudi čine Crnu Goru atraktivnom destinacijom, smatraju predstavnici čeških medija koji borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) Crne Gore, predstavnici čeških medija i predstavnik udruženja čeških turističkih agencija od utorka do subote borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori, koju je organizovala NTO u saradnji sa nacionalnom avio kompanijom Air Montenegro.

Navodi se da su to predstavnici eminentnih medija iz Češke, češki javni servis ČT, Prima TV, magazin za putovanja TTG, dnevne novine Denik, vlasnik agencije Marco Polo i predstavnik udruženja čeških turističkih agencija Jan Papež, koji će svojim čitaocima i gledaocima kroz članke i reportaže prikazati prirodne ljepote Crne Gore.

“Češki novinari su imali priliku da obiđu Crno, Biogradsko i Pivsko jezero, Mojkovac i velelepni most na Đurđevića Tari za koji kažu da je prava turistička atrakcija, dok će narednih dana boraviti u Budvi i Kotoru”, navodi se u saopštenju.

Ispred javnog servisa Češke ČT, Michal Dvoracek, istakao je da je Crna Gora nevjerovatna destinacija i da se u tim predivnim planinskim predjelima mogu snimati svjetski istorijski filmovi i dokumentarci.

Jan Papež iz agencije Marco Polo kazao je da je pozitivno iznenađen, zato što nije imao ideju kako izgleda Crna Gora.

“Ne mogu opisati koliko su netaknuta priroda, veličanstveni vrhovi i ljubazni ljudi učinili da se osjećam ispunjeno i srećno. Moram dodati da je hrana fenomenalna i sigurno ću ponovo posjetiti vašu zemlju”, kazao je Papež.

Iz NTO-a su kazali da su se tokom boravka novinari iz Češke oprobali u mnogobrojnim aktivnostima, između ostalog u zip lajnu, kao i u raftingu kanjonom Tare.

“Posebno su ih impresionirale crnogorske planine i ski ponuda, pa tu vide velik potencijal tokom cijele godine”, navodi se u saopštenju.

Aleksandra Hrdinova iz Prima TV kazala je da je Crna Gora očarala i da će se sigurno privatno ponovo vratiti.

“U zemlji koja se nalazi na maloj teritoriji sa toliko raznolikosti vam ne može biti dosadno. Njene planine, šume, jezera, aktivnosti, ljubazni ljudi i nevjerovatna hrana, samo su dio onoga što sjever čini zanimljivim. Sjever nudi toliko mogućnosti, a najviše sam uživala u panoramskoj vožnji Durmitorskim prstenom”, kazala je Hrdinova.

Iz NTO-a su rekli da je ta studijska posjeta jedna u nizu realizovanih i planiranih promotivnih aktivnosti kada je u pitanju tržište Češke.

“Zahvaljujući uvođenju direktne avio linije nacionalne avio kompanije Air Montenegro na relaciji Crna Gora – Češka, stvorili su se uslovi za generisanje većeg turističkog prometa sa ovog tržišta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, pored NTO i nacionalne avio kompanije Air Montenegro, podršku u organizaciji posjete medija iz Češke dali i strateški partner NTO-a agencija “Gold Travel”, lokalna turistička organizacija Budve, restoran “Grahovac 1858”, etno selo “Izlazak”, kamp “Silence”, “Splendid Conference & Spa Resort”, Imanje Rakočević, 13. jul Plantaže i Nacionalni parkovi Crne Gore.

