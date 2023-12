Neophodno ukidanje barijera u prometu robe između dvije zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unije poslodavaca Srbije i Crne Gore zajednički se zalažu za ukidanje barijera između dva nacionalna tržišta i veću saradnju i te dvije organizacije poslodavaca, i dvije privrede u cjelini.

Unija poslodavaca Srbije je ugostila privrednike iz Crne Gore, članove Unije poslodavaca Crne Gore, sa kojima su razgovarali o poslovnom ambijentu i biznis barijerama, tržištu rada, i o prometu osoba, robe i usluga na graničnim prelazima.

Predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić, rekao je da njima kao poslodavcima ostaje da zajednički identifikuju probleme, nađu načine da se oni riješe i da utiču na nadležne da ta rješenja implementiraju.

“Problemi su uglavnom zajednički, odnose se na migraciju radne snage, protok robe i usluga, troškove i na neuređenu infrastrukturu kako na našoj tako i na crnogorskoj strani. Najveći problem su svakako barijere koje nastaju u vremenskom protoku robe između Srbije i Crne Gore”, kazao je Nenezić.

Na sastanku su identifikovani glavni problemi, prvenstveno migracija radne snage što je veoma značajno sa stanovišta obje privrede kojima nedostaje veliki broj radnika, i naglašavanje neophodnosti da se ona na mnogo brži i funkcionalniji način angažuje, zatim opterećenost brojnim barijerama koje postoje u prometu robe, odnosno brojni carinski propisi koji zahtijevaju zadržavanje robe, dodatne kontrole robe koja nekad ima urgenciju da se što prije distribuira a nepotrebno se zadržava na granici, tu su i drugi troškovi koji otežavaju poslovanje privrede kao što su troškovi platnog prometa i druge finansijske transakcije.

Predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica, kazao je da je Srbija najznačajniji partner crnogorskoj privredi, kao i da su privrede obje zemlje opterećene mnogim barijerama, duplim troškovima, nepotrebnim zadržavanjem i neomogućavanjem funkcionalnosti za obavljanje djelatnosti.

“Ono što pravi barijere je administracija, određeni sistemi, aparati, koji ove dvije privrede doživljavaju kao dva potpuno različita tržišta. Mi to tako ne vidimo jer smo mi upućeni jedni na druge, toliko zavisimo jedni od drugih, gotovo da ne postoji firma u Srbiji koja nema predstavništvo u Crnoj Gori, mi smo kompatibilni u svakom segmentu privređivanja, po standardima i svim načinima na koji funkcioniše privreda i želimo da ta kompatibilnost rezultira što boljim prometom, boljom i bržom cirkulacijom roba, usluga i finansija”, naveo je Mikavica.

Prema njegovim riječima, potrebno je da obje privrede što bolje sarađuju, riješe probleme i radne snage i barijera koje imaju u prometu robe, kao i mnoge stvari koje će donijeti još bolju saradnju dvijema privredama koje su i na mnoge druge načine povezane.

Sastanku je prisustvovao i otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u Srbiji, Predrag Mitrović sa saradnicima.

Pored članova Predsjedništva i Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije, sastanku su prisustvovali predstavnici iz crnogorskih kompanija CEDIS, Luka Bar, Data lab, Budvanska rivijera, Aerodromi Crne Gore, Investteam LLC, Tina Time i Volim Podgoricu.

