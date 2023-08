Neophodno intenzivnije ulaganje u željezničku infrastrukturu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanje željezničke infrastrukture i voznih sredstava takvo je da je potrebno intenzivnije ulaganje da se pruge dovedu u projektovano stanje, a vozna sredstva modernizuju vozovima nove generacije, saopštila je državna sekretarka u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI), Dijana Perković.

Ona je Vijestima kazala da takva situacija nije nova i da je, bez obzira na kratko vrijeme rada ove Vlade, njihov zadatak bio da preduzmu urgentne mjere za rješavanje problema koji su godinama već u najvećoj mjeri kočnica razvoja čitavog sistema.

„Svjesni smo da dosadašnja ulaganja, od preko 180 miliona EUR za 15 godina, nijesu mala, međutim godišnja investiciona ulaganja u infrastrukturu u posljednje četiri godine, od devet miliona EUR godišnje, u prosjeku su nedovoljna da se generalni remonti i obnova voznih sredstava završe u relativno kratkom periodu od pet do sedam godina”, objasnila je Perković.

Ona je navela da su ključni problemi ili izazovi s kojima se suočava željeznički sistem u Crnoj Gori – značajan odliv novca koji se usmjerava na opravke i remont zastarelog voznog parka, specifičnost same pruge i neophodnost nastavka modernizacije infrastrukture, specifičan problem u funkcionisanju željezničkih preduzeća predstavljaju i međusobna potraživanja i servisiranje obaveza između željezničkih kompanija, koja se ne izvršavaju u skladu s dogovorenim i propisanim rokovima i dobrom poslovnom praksom, kao i poreska disciplina u smislu dugovanja prema Upravi prihoda i carina.

“Vjerujem da su svi svjesni činjenice da je riječ o preduzećima u kojima su godinama nagomilavani problemi i bilo bi neozbiljno očekivati brza rješenja za sva četiri preduzeća. U mandatu aktuelne Vlade u prethodnih godinu u MKI se intenzivno radilo na iznalaženju modela podrške i izlaska iz trenutne situacije. Uspjeli smo da pokrenemo određene inicijative i realizujemo niz aktivnosti, kako bismo preduzećima omogućili adekvatnu podršku u sanaciji stanja o pokretanju planova modernizacije i rekonstrukcije”, kazala je Perković.

S ciljem boljeg sagledavanja stanja i racionalizacije čitavog procesa, kako je dodala, predložili su angažovanje konsultanta kroz već postojeće mehanizme podrške koju Crna Gora ima od delegacije EU u Crnoj Gori i već sada imaju u nacrtu sveobuhvatnu analizu svih preduzeća, koja bi trebala da da inpute za dalje djelovanje u pravcu saniranja stanja tih kompanija.

