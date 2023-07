Neophodna fiskalna konsolidacija i strukturne reforme

Podgorica, Frankfurt, (MINA-BUSINESS) – Ekonomske politike moraju se fokusirati na fiskalnu konsolidaciju, strukturne reforme i održavanje finansijske stabilnosti, uz neophodno podsticanje rasta, posebno kroz snažnija kapitalna ulaganja, saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Guverner CBCG, Radoje Žugić, je na poziv Evropske centralne banke (ECB), učestvovao u Frankfurtu na konferenciji posvećenoj zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE).

Na marginama konferencije, Žugić je imao više bilateralnih sastanaka sa kolegama iz regiona, na kojima je bilo riječi o uticaju makroekonomskog ambijenta na funkcionisanje centralnih banaka i kreiranje njihovih politika.

“Zaključeno je da se ekonomske politike moraju fokusirati na fiskalnu konsolidaciju, strukturne reforme i održavanje finansijske stabilnosti, te da je neophodno podsticati rast, posebno kroz snažnija kapitalna ulaganja”, dodali su iz CBCG.

Konferencija pod nazivom Promjena geopolitičkog pejzaža – ekonomske implikacije na centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu, okupila je predstavnike Evropskog sistema centralnih banaka, centralnih banaka zemalja EU kandidata i potencijalnih kandidata, međunarodnih finansijskih institucija i akademske zajednice.

Otvarajući konferenciju, predsjednica ECB, Christine Lagarde, je poručila da dva ključna događaja preoblikuju globalnu ekonomiju i mogu imati snažne implikacije na CESEE region, a to su porast geopolitičkih tenzija i slabljenje globalne trgovine.

“Promjenjivi geopolitički ambijent nameće obavezu izgradnje novih temelja za snaženje otpornosti, a ti temelji počivaju na daljem produbljivanju ekonomskih i političkih veza EU i susjednih regiona”, rekla je Lagarde i dodala da su, uprkos veoma teškoj prošloj godini, izgledi za CESEE region ohrabrujući.

U nastavku konferencije, učesnici su diskutovali o načinima za prevazilaženje izazova, kojima su ekonomije CESEE regiona izložene.

