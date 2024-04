Nemanja Laković imenovan za v.d. izvršnog direktora Rudnika uglja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za vršioca dužnosti izvršnog direktora Rudnika uglja Pljevlja imenovan je Nemanja Laković, koji je obavljao poslove šefa kabineta Odbora direktora kompanije.

Na današnjoj prvoj sjednici Odbora direktora Rudnika uglja donijeta je odluka o razrješenju izvršnog direktora Mihaila Potpare.

Laković je rođen u Pljevljima, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

„U periodu od maja 2015. do marta ove godine bio je direktor kompanije Synergy tech iz Beograda, koja je izvodila čitav niz istaknutih projekata u Srbiji, ali i regionu, prije svega na rekonstrukciji ili izgradnji toplovoda, cjevovoda i naftovoda“, navodi se u saopštenju.

Ranije, u periodu od januara 2012. do maja 2015. godine, Laković je bio direktor kompanije OIP Engineering ltd, gdje je, pored redovnih i administrativnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, vodio i čitav niz regionalnih projekata.

Prethodno, u periodu od oktobra 2008. do aprila 2011. godine, Laković je radio kao generalni menadžer u kompaniji Notham System iz Beograda.

Karijeru je započeo u februaru 2004. godine u porodičnoj kompaniji Elcom iz Pljevalja, gdje je radio kao menadžer prodaje do novembra 2008. godine.

„U svojoj bogatoj karijeri Laković je izgradio reputaciju odgovornog poslovnog čovjeka sposobnog da upravlja projektima od početka do kraja. Posjeduje vještine upravljanja procesom javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ispoljio je sposobnost za prepoznavanje i angažovanje stručnog kadra za realizovanje specifičnih projekata, kao i izrazite komunikacione i pregovaračke vještine“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS