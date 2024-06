Nedostatak konsultacija prilikom donošenja propisa ugrožava finansijsku stabilnost opštinskih preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Donošenje propisa od države, bez prethodnog konsultovanja opština, u velikoj mjeri opterećuje rad opštinskih javnih preduzeća i njihove finansije čini ranjivim, a profitabilnost upitnom, ocijenjeno je na radionici na Žabljaku.

Predsjednik Opštine Žabljak, Radoš Žugić, je otvarajući radionicu pod nazivom Poslovni ambijent, korporativno upravljanje i finansijski rezultati rada opštinskih preduzeća u Crnoj Gori, istakao da svako lokalno preduzeće daje poseban pečat razvoju opštine.

“U prethodnom periodu je bilo pojedinih anomalija u poslovanju nekih preduzeća, ali opština je tu da im pomogne i podrži ih”, rekao je Žugić na radionici koja je organizovana u okviru projekta Saradnjom sa organizacijama civilnog društva za veću odgovornost opštinskih preduzeća, koji finansira EU, a kofinansira Ministarstvo javne uprave u okviru MBase programa.

Finansijska podrška javnim preduzećima od opštine je, kako je naveo Žugić, zakonska obaveza lokalnih samouprava, jer se moraju obezbijediti što kvalitetnije usluge građanima.

Predstavnica Centra za ekonomske i evropske studije (CEES), Nina Vujošević, je prezentujući nalaze istraživanja za 13 optinskih preduzeća iz sjevernog regiona, saopštila da su brojni izazovi poput rastućih troškova zarada, inflacije, uz regulisane cijene komunalnih usluga s druge strane, dovele do povećanja finansijskih rizika poslovanja opštinskih preduzeća na sjeveru.

“Tome doprinose i promjene propisa, koje su se dešavale bez konsultacija sa preduzećima”, kazala je Vujošević.

Učesnici su, kako je saopšteno iz CEES-a, naveli je jedan od najvećih problema, koji je u nekim preduzećima podigao troškove zarada preko 30 odsto, primjena Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost, koji je Vlada potpisala prošle godine sa sindikatima, bez konsultovanja opština.

Sa skupa je poručeno da država treba da ima više sluha za probleme opštinskih preduzeća i da su ograničena znanja i kapaciteti, posebno u specifičnoj oblasti komunalne djelatnosti, problem.

Konstatovano je i da se očekuje konstruktivniji doprinos nevladinog sektora u rješavanju izazova, umjesto stalne kritike.

Radionca je okupila je predstavnike opštinskih organa i preduzeća kao i nevladinih organizacija. Njen cilj je doprinos unapređenju rezultata poslovanja opštinskih preduzeća u Crnoj Gori, naročito kroz unapređenje korporativnog upravljanja i poslovnog ambijenta za njihov rad.

