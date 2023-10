Nedjelja posljednji dan ovogodišnje sezone na žičari Kotor-Lovćen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žičara Kotor – Lovćen će biti operativna zaključno sa nedjeljom, usljed najavljenih nepovoljnih meteo uslova koji će biti aktuelni tokom druge polovine oktobra.

Iz Žičare je saopšteno da je nakon analize prognostičkog materijala naročito za područje NP Lovćen u široj zoni lokaliteta Kuk, menadžment kompanije, uz čvrstu preporuku supervizora iz partnerske kompanije Leitner je zaključio da najavljeni vremenski uslovi ne ostavljaju mogućnost za bezbjedno puštanje žičare u rad tokom gotovo kompletnog perioda nakon 15. oktobra.

Izvršni direktor Žičare Kotor – Lovćen, Marco Cus, kazao je da su neuobičajeno nepovoljni vremenski uslovi aktuelni do jula ove godine predstavljali ključni izazov tokom finalnih radova na konstrukciji žičare i okolnim objektima, a sada su i razlog za odluku o prekidu rada, dvije sedmice prije planiranog termina.

„Međutim, bez obzira na navedeno, period za nama predstavlja uspjeh u punom smislu te riječi i uz uvažavanje svih relevantnih parametara, ukazuje na ogroman potencijal brenda Kotor Cable Car“, saopštio je Cus.

Iz Žičare su podsjetili da je predviđeno da žičara bude operativna u periodu od aprila do kraja oktobra, uz modifikacije koje diktiraju meteo uslovi.

Zaključno sa nedjeljom biće aktivne najavljene povoljnosti za stanovnike Crne Gore.

Detaljnije informacije o vansezonskim aktuelnostima biće dostupne na Kotor Cable Car Website kao i Insta FB i Linkedin profilima.

