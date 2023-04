Navodne malverzacije i u filijali CKB-a u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) internom kontrolom utvrdila je moguću zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju u filijali u Bijelom Polju.

To je potvrđeno Vijestima iz CKB-a, nakon što je iz više drugih izvora rečeno da je službenica D. R. navodno zloupotrijebila službeni položaj, oštetivši klijente za veliku svotu.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva odgovorili su da je dežurni tužilac upoznat sa naznačenim slučajem, nakon čega je Upravi policije u Bijelom Polju naloženo prikupljanje obavještenja i drugih dokaza u cilju rasvjetljavanja te krivično-pravne stvari.

”Po dostavljanju prikupljenih obavještenja i drugih dokaza, postupajući tužilac će se izjasniti da li u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti”, navode iz lokalnog tužilaštva.

Na upite Vijesti, iz CKB su odgovorili da je slučaj službenice u filijali u Bijelom Polju, nakon interne istrage, odmah prijavljen nadležnim institucijama.

”Banka je u komunikaciji sa nadležnim institucijama i u narednom periodu nastavićemo da dostavljamo potrebne informacije u cilju što efikasnijeg sprovođenja zakonske procedure”, kazao je PR Nemanja Boljević.

Protiv zaposlene koja se sumnjiči za zloupotrebu položaja, kako je naveo Boljević, pokrenut je interni postupak iz nadležnosti banke, te joj je izrečena mjera suspenzije.

”U toku je proces nadoknađivanja utvrđene štete koja je pričinjena nekolicini klijenata”, kazao je Boljević, napominjući da se radi o izolovanom slučaju i da funkcionisanje filijale i interesi drugih klijenata nijesu dovedeni u pitanje.

Iz banke nijesu naveli koliko klijenata je oštećeno i za koji iznos.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT), kako saznaju Vijesti iz više nezvaničnih izvora, planira da uskoro proširi istragu u predmetu pronevjere više od 14 miliona EUR u CKB-u, kada će biti izdati nalozi za hapšenje službenika za koje vjeruju da su bili uključeni u “skidanje” novca sa računa VIP klijenata najveće crnogorske banke.

Vijesti nemaju informaciju da su ta dva slučaja povezana na bilo koji način.

Na spisku osumnjičenih, prema tim informacijama, mogli bi se naći službenici servisa privatnog bankarstva CKB-a, ali i osoba iz nekadašnjeg menadžmenta banke, zbog sumnje da su imali udjela ili prikrivali milionsku pronevjeru novca sa računa gotovo 200 klijenata banke.

Po nalogu tužioca Vukasa Radonjića, 18. januara ove godine uhapšena je službenica CKB-a Daliborka Spasojević koja se sumnjiči da je u periodu od 2010. do sredine februara prošle godine učinila produžena krivična djela – zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave u produženom trajanju.

