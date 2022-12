Nastavak primjene odluke o ograničavanju cijena osnovnih proizvoda

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda nastaviće da se primjenjuje, odlučeno je danas na sjednici Vlade.

Državni sekretar Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Armend Milla, kazao je da se nijesu stekli uslovi za ukidanje mjera za ograničavanje cijena i proizvoda od posebnog značaja, jer okolnosti koje su predstavljale razlog za njeno donošenje i dalje traju.

„Godišnja stopa inflacije u periodu od juna do novembra pokazuje da i dalje postoji veoma visoka i rastuća inflacija“, rekao je Milla na sjednici Vlade.

On je naveo da to proističe iz analize sadržane u informaciji o primjeni odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

Vlada je 23. juna donijela odluku o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda kojom su privremeno regulisane maksimalne visine marži u trgovinama na veliko u iznosu od pet odsto i trgovini na malo u iznosu od sedam odsto i to za pšenično brašno, šećer, jestivo suncokretovo ulje i kuhinjsku so.

Odluka je, kako je podsjetio Milla, stupila na snagu 1. jula.

Premijer Dritan Abazović je kazao da se radi o nastavku pomoći građanima Crne Gore.

„Možda ne u velikoj mjeri, ali je svakako značajno“, dodao je Abazović.

