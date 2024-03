Nastavak intenzivne saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) i Uprava policije nastaviće intenzivnu saradnju, saopštili su njihovi predstavnici i dodali da će korišćenje zajedničkih baza podataka doprinijeti uspiješnijem sprovođenju aktivnosti iz nadležnosti te dvije institucije.

Vršioci dužnosti direktora PU i Uprave policije, Sava Laketić i Aleksandar Radović, sa saradnicima, održali su sastanak povodom nastavka i produbljivanja međuinstitucionalne saradnje.

„Unapređenje poslovnih procesa i servisa za automatsku razmjenu informacija iz izvornih registara u nadležnosti dvije uprave, bila je jedna od tema razgovora, kao i vršenje zajedničkih kontrola poreskih inpektora i policijskih službenika“, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Iz PU su istakli da su u prethodnom periodu intezivirane zajedničke aktivnosti poreskog organa sa svim organizacionim jedinicama Uprave policije, koje su rezultirale podnešenim krivičnim prijavama zbog utaje poreza i doprinosa.

Rukovodilac Uprave policije kazao je da će korišćenje zajedničkih baza podataka doprinijeti uspiješnijem sprovođenju aktivnosti iz nadležnosti ove dvije institucije.

„Sagovornici su izrazili spremnost i otvorenost za neselektivno djelovanje po pitanju svih bezbjednosnih izazova, koji se odnose na blagovremeno otkrivanje krivičnih djela kao što su pranje novca i borba protiv organizovanog kriminala“, navodi se u saopštenju.

Sastanak je realizovan u profesionalnoj atmosferi i konstruktivnoj komunikaciji, što predstavlja preduslov za efikasnu realizaciju zajedničkih projekata i razmjene iskustava.

