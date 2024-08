Nastavak dijaloga o Fiskalnoj strategiji sa UPCG i PKCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacrt Fiskalne strategije putokaz je za prvu ozbiljnu ekonomsku reformu koja, uz fiskalnu stabilnost, u prvi plan stavlja položaj zaposlenih i interese privrede, a svi konstruktivni predlozi i sugestije biće pažljivo sagledani, ocijenjeno je nakon razgovora Vlade i privrednika.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić, ministar finansija Novica Vuković i ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, na odvojenim sastancima, razgovarali su sa predstavnicima Unije poslodavaca i Privredne komore o Nacrtu Fiskalne strategije za period od ove do 2027. godine.

Na sastanku, na proširenom Upravnom odboru Unije poslodovaca, kome je prisustvovalo preko 80 predstavnika brojnih kompanija, naglašeno je da je nova Fiskalna strategija bila neophodna i da će biti dodatan impuls za privlačenje novih investitora.

„Od 2021. nijesmo imali Fiskalnu strategiju i nijesmo imali predvidljivost, pouzdanost, kao država nijesmo bili dovoljno dobar partner privredi. U privredi se stvari odlučuju na srednji i duži period, zato je Fiskalna strategija izuzetno bitan dokument. Investitori žele da znaju što će se dešavati u državi u naredne tri godine, a na ovaj način im dajemo bazični scenario za taj period“, rekao je Spajić.

Doprinos unapređenju dokumenta dali su članovi Unije poslodavaca, koji su na osnovu svog decenijskog iskustva, imali niz inicijativa za poboljšanje privrednog ambijenta i uklanjanje biznis barijera.

Predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica, kazao je da kao privrednik, koji već 32 godine vodi privatnu kompaniju, može da konstatuje da je ovo prva ozbiljna ekonomska reforma koja u prvi plan stavlja položaj zaposlenih, interese privrednika i uvažava socijalni dijalog u donošenju zakonskih rješenja, vodeći se pritom ne trenutnim interesima i izbornim obećanjima, već imajući u vidu razvojne efekte, koje će ova reforma donijeti u narednom periodu.

Posebna pažnja posvećena je najavljenom uvođenju srednje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) i tome kako će se to odraziti na poslovanje hotela i generalno sektora ugostiteljstva.

Šef Kabineta predsjednika Vlade, Branko Krvavac, kazao je da je rađena ozbiljna analiza, kako bi se osiguralo da ova stopa ne naruši konkurentnost turističke privrede.

“Želim da istaknem da ukupna poreska opterećenja, koja poslodavac plaća državi kroz poreze i razne dažbine, ostaju niža u odnosu na zemlje regiona“, objasnio je Krvavac.

Na sastanku u Privrednoj komori, na kome je bilo takođe oko 80 privrednika, predsjednica Nina Drakić kazala je da je jako značajno što se dijalog privrednika sa Vladom odvija kad god je to neophodno.

Kako je saopštila, privrednici su dostavili komentare koji ukazuju na nekoliko pitanja za koja smatraju da mogu uticati na biznis ambijent i poslovanje.

Drakić je rekla da je, generalno posmatrano, kreiranje politika u pravcu nižeg opterećenja troškova rada afirmativno, te da treba sagledati pravu mjeru, kada je u pitanju povećanje minimalne zarade.

Privrednici pozivaju i da se dodatno razmotri predlog akciza na mirna vina, imajući u vidu implikacije ove mjere na tu proizvodnu granu.

Spajić je poručio da za male vinarije postoji određeno rješenje, te da će sve primjedbe i sugestije biti pažljivo analizirane, kako bi se došlo do najbolje finalne verzije Fiskalne strategije.

Ministar finanija Novica Vuković je istakao da su razgovori sa privrednicima bili veoma konstruktivni i da je stiglo niz dobrih predloga.

“To je i suština javne rasprave, koja traje do 7. avgusta, a ono što već možemo potvrditi jeste da će neke od sugestija biti prihvaćene. Slušamo poruke, analiziramo primjedbe i želimo da dođemo do optimalnih rješenja u dokumentu koji čekamo godinama”, rekao je Vuković.

Na sastancima sa privrednicima ukazano je i na važnost jače kontrole u cilju smanjenja sive ekonomije i nelojalne konkurencije, jer će to, kako je ocijenjeno, imati pozitivan efekat na državne prihode, ali i stimulisati privrednike, koji imaju poresku disciplinu, da dodatno ulažu i zapošljavaju.

