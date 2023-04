Naredne sedmice o pravima iz oblasti intelektualne svojine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije Crne Gore, povodom Svjetskog dana zaštite intelektualne svojine, organizovaće u srijedu interaktivnu radionicu Žene i intelektualna svojina – Podsticaj inovativnosti i kreativnosti.

„Tema ovogodišnje radionice usklađena je sa motom Svjetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine (WIPO) za ovu godinu i okupiće predstavnike privrede i akademske zajednice, istraživačke timove, studente, kao i stručnjake iz oblasti autorskih i srodnih prava“, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda su rekli da će u prvom dijelu radionice razgovarati o značajnim temama, ne samo autorskih i srodnih prava, već i drugih prava iz oblasti intelektualne svojine, dok će drugi dio biti rezervisan za iskustva dvije uspješne mlade žene – inovatorke, koje će svaka na svoj način prezentovati izazove sa kojima se susrijeću.

„Tokom radionice, stručnjaci za zaštitu intelektualne svojine biće na raspolaganju za sva pitanja ili konsultacije“, navodi se u saopštenju.

Radionica će se održati u Plavoj sali zgrade Rektorata, sa početkom u devet sati.

