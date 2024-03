Naredna godina biće izazovna za energetski sistem države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za energetski sistem države naredna godina, u kojoj će van mreže više mjeseci biti Termoelektrana Pljevlja, biće veliki izazov.

To je saopšteno na sastanku predstavnika energetskog sektora sa ministrom energetike i rudarstva, Sašom Mujovićem.

Kako je saopšteno iz Elektroprivrede Crne gore (EPCG), na sastanku je ocijenjeno da se mora naći način kako taj izazov prevazići, kroz saradnju i aktivno učešće svih segmenata sistema.

Izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović rekao je da je “pred nama veoma izazovan period”.

“Ali sam siguran u to da imamo i znanje i dobru volju da, kroz zajedničko djelovanje, koje, između ostalog, podrazumijeva aktivne mješovite radne grupe, brzo i efikasno dolazimo do rješenja koja su zadovoljavajuća ne samo za sve segmente energetskog sektora nego i za državu u cjelini”, istakao je Bulatović.

Sastanku su prisustvovali i čelnici Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti i Crnogorskog operatora tržista električne energije.

