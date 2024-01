Napetosti na Bliskom istoku podigle cijene nafte iznad 79 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prekoračile su u četvrtak 79 USD, nakon što je Iran zaplijenio naftni tanker u Omanskom zalivu, raspirivši strah od eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 2,23 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 79,03 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 2,34 USD višoj cijeni, od 73,71 USD, prenosi Hina.

Iran je u četvrtak u Omanskom zalivu zaplijenio tanker s iračkom sirovom naftom na putu u Tursku u odgovoru na prošlogodišnju američku zapljenu broda i iranske nafte koju je tada prevozio, objavili su iranski mediji pozivajući se na iransku mornaricu.

Zapljena tankera St. Nikolas, koji je plovio pod zastavom Maršalovih ostrva, nadovezala se na napade jemenskih Huta na brodove u Crvenom moru povezane s Izraelom. Huti ističu da napadima žele da iskažu podršku palestinskom Hamasu u sukobu s izraelskim oružanim snagama u Pojasu Gaze.

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Velika Britanija nagovijestili su da će preduzeti dodatne mjere ako se napadi nastave. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) usvojilo je u srijedu veče rezoluciju u kojoj od Huta traži trenutni prekid napada.

Vođa Huta, Abdel-Malek al-Houthi, kazao je da će odgovoriti na eventualne vojne poteze, ističući da će odgovor biti snažniji od dosadašnjih akcija u kojima su dronovima i projektilima ciljali američki brod u Crvenom moru.

Napetosti na Bliskom istoku zasjenile su neočekivani skok zaliha u SAD-u u prošloj sedmici, za 1,3 miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike, koji je podstakao zabrinutost za potražnju na najvećem svjetskom naftnom tržištu.

Bliski istok potisnuo je u drugi plan i slabiju potražnju kineskih rafinerija za saudijskom naftom s rokom isporuke u februaru, prema navodima dobro obaviještenih izvora, uprkos značajno sniženoj službenoj prodajnoj cijeni.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica poskupio 70 centi, na 78,98 USD.

