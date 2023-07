Nakon stabilizacije prilika više raditi na razvojnim projektima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da se nada da će država ukupnom stabilizacijom prilika moći više da radi na razvojnim projektima i dodao da nema razloga da se raspravlja sa portparolkom Evropske komisije (EK), Anom Pisonero Hernandez.

On je, odgovarajući na pitanja novinara ko će odgovarati za to što Crna Gora nije dobila novac iz nedavno odobrenog finansijskog paketa EK za Zapadni Balkan od 2,1 milijarde EUR, kazao da je prije sedmicu Crna Gora dobila iz istog fonda 5,4 miliona EUR za brojne projekte.

“Vrlo lako je provjerljivo, prenijeli su portali. Neka ljudi sami vide, a 40 miliona u decembru prošle godine iz istog fonda. Imamo ongoing projekte koji se finansiraju iz EU u iznosu od preko 100 miliona EUR. U ovom open call-u vjerovatno nijesmo uspjeli, ali znam da već 5. jula ima novi ciklus. I to je nešto što se stalno ponavlja”, rekao je Abazović.

On je, nakon konstitutivne sjednice Upravnog odbora Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore, naveo da nekome iz političkih razloga treba da sad naglasi da nešto nije prošlo.

“Nemam razloga da se raspravljam sa Pisonero. Hvala svima što pomažu, ali bilo bi dobro da im internet radi i u svim situcijama, a možda ih je neko pitao pa su se izjasnili. Imate neke naše medije koji žele da prikazu sve negativno”, kazao je Abazović.

On je dodao da je mnoge projekte pripremala prethodna Vlada.

“Najveći problem Crne Gore, “rak rana” je dokumentacija i to su specifični projekti: dalekovodi, modernizacija željeznice. Mnogi se rade i prekogranično. Želimo i da gradimo most sa Albanijom preko Bojane”, saopštio je Abazović.

On je, govoreći o odgovornosti, kazao da su mnogi projekti vezani za Ministarstvo kapitalnih investicija.

“Treba vidjeti kako to možemo da poboljšamo. Bilo bi dobro da možemo više da koristimo fond. Iz EK su rekli da su projekti nedovoljno spremni, što znači da ako se poboljšaju u smislu dokumentacije u narednom ciklusu možda mogu da dobiju prohodnost da budu finansirani”, naveo je Abazović.

On ne smatra da Crna Gora na taj način plaća ceh, jer nema ministra evropskih poslova.

“Ministar evropskih poslova nije vezan za ove projekte. Oni mogu da budu vezani u smislu pregovaranja. Plaćamo ceh jer nam fokus nije da se više koncentrišemo i više energije trošimo na razvojne projekte. Mi smo zemlja koja se bavi izborima, koja svaka tri mjeseca ima izbore, bavi se kalkulacijama, spekulacijama, pokušava da izađe iz kandži korupcije. Nadam se da ćemo ukupnom stabilizacijom prilika moći više da radimo na razvojnim projektima”, ocijenio je Abazović.

Na pitanje hoće li tražiti objašnjenje od Pisonero, Abazović je odgovorio da nikad nije odgovarao na ono što je ona do sada govorila o izborima ili da ne valja zakon o predsjedniku.

“Ja mislim da mi na neki način pokušavamo da unizimo Crnu Goru. Ja neću učestvovati u unižavanju Crne Gore. Ko hoće, neka učestvuje. Hvala svima, ali me ne interesuje da ulazim u raspravu“, poručio je Abazović.

Na konstataciju novinara da je Pisonero rekla istinu, Abazović je odgovorio da i on govori istinu.

“Ja pričam istinu. Ja kažem da smo prije sedmicu dobili 5,4 miliona EUR. Je li tvitovala Pisonero? Nemojte da me uvlačite u raspravu sa Pisonero, jer mislim da su to ljudi koji rade svoj posao na način na koji misle da je najbolje”, rekao je Abazović.

On je naveo da je nesporna situacija da je jedan ciklus izgubljen.

“Svi moraju da rade bolje, ali ne mogu ljudi da rade bolje kad se bave izborima i kad ne idu na posao nego idu po terenu”, dodao je Abazović.

Abazović smatra da su stvari u Crnoj Gori nijesu perfektne, ali i da ne bi trebalo praviti pritisak.

On je poručio i da Crna Gora ide dalje, da će aplicirati za druge projekte i truditi se da bude bolja, ali da i EU mora da bude fleksibilnija, jer se u suprotnom pojavljuje kapital „trećih strana“.

„Onda ulazi kapital trećih strana. U Crnu Goru ponajmanje, ali ulazi, pa se onda čude što grade Kinezi“, rekao je Abazović.

