Najviše se surfuje u Telekom mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je i u prošloj godini oborio rekord, jer se prema zvaničnim podacima, najviše surfovalo u Telekom mobilnoj mreži, pa je ta kompanija petu godinu zaredom prva po broju gigabajta koji prođu kroz mobilne mreže u Crnoj Gori.

“Kroz mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma tokom prošle godine prošlo je više od 40 miliona gigabajta (GB) podataka, što čini gotovo 40 odsto ukupnog internet saobraćaja u zemlji”, navodi se u saopštenju.

Telekom je tako još jednom zajedno sa korisnicima oborio sve rekorde, zabilježivši rast saobraćaja od oko 40 odsto u odnosu na 2021. godinu.

“Prosječan korisnik mobilnih usluga Telekoma prošle godine je surfujući u toj mreži potrošio oko 165 GB, a Telekom je prošlu godinu završio sa najvećim brojem korisnika mobilnog interneta u Crnoj Gori”, rekli su iz kompanije.

Iz Telekoma su poručili da su ti rezultati ishod brojnih aktivnosti koje su realizovali tokom godine, poklanjajući dodatne gigabajte za važne datume, praznike i druge prilike kada su korisnicima najpotrebniji, kako bi svoje najvažnije trenutke i uspomene podijelili sa najbližima.

Te inicijative su, kako su kazali, mogli da realizuju upravo zahvaljujući kapacitetima, dobroj optimizaciji i stabilnosti mobilne mreže, zbog čega povećanje saobraćaja ne utiče na brzinu surfovanja pa korisničko iskustvo u Telekom mreži ostaje na visokom nivou.

“Telekom je iz godine u godinu lider u ovom segmentu, a taj kontinuirani rast broja korisnika mobilnog interneta, količine saobraćaja u mreži, i ukupnog korisničkog zadovoljstva pokazuje i da su investicije u širenje mreže ne samo opravdane nego i preduslov za uspješno poslovanje”, dodaje se u saopštenju.

Telekom, kako su podsjetili, prema zvaničnom izvještaju Agencije za elektronske komunikacije (EKIP) ima najveću pokrivenost 5G i 4G mrežom u zemlji – 5G mrežom Telekom je pokrio preko 70 odsto stanovništva u Crnoj Gori.

“Mrežu najnovije generacije Telekom je, kao prvi operator, lansirao u Podgorici u martu prošle godine, dok je u julu cijelo urbano jezgro Podgorice pokriveno 5G mrežom, i nastavljeno je njeno širenje u drugim gradovima. Danas Telekom u skoro svim crnogorskim gradovima ima aktivnu 5G mrežu, a u Podgorici 5G stanice ima na 30 lokacija”, navodi se u saopštenju.

Osim toga, na decembarskoj aukciji radio frekvencijskog spektra u organizaciji EKIP-a, na kojoj su učestvovala sva tri mobilna operatora, Telekom je zakupio najviše 5G spektra, čime su stvorili uslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži.

“Odličan ishod aukcije će Telekomu omogućiti značajno unapređivanje korisničkog iskustva i u 4G mreži”, navodi se u saopštenju Telekoma.

