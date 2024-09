Najveći evropski štand najavljuje novu eru turističke saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), u saradnji sa Ministarstvom turizma i turističkom privredom, predstavlja turističku ponudu Crne Gore na sajmu Tourism Expo Japan, koji se odžava od danas do nedjelje u Tokiju.

Riječ je o vodećem događaju za svjetsku turističku industriju koji organizuju Japanska asocijacija za putovanja i turizam, Japansko udruženje turističkih agenata (JATA) i Nacionalna turistička organizacija Japana (JNTO).

“Cilj ovog događaja je podsticanje potražnje za putovanjima, kako unutar tako i izvan Japana, te dalja revitalizacija turističkog sektora, prepoznatog po svojoj ulozi u stimulisanju regionalnih ekonomija i kreiranju novih radnih mjesta”, navodi se u saopštenju.

Delegaciju Crne Gore predvode ministar turizma Simonida Kordić i direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković.

Kordić je ovom prilikom ocijenila da Crna Gora može biti atraktivna destinacija turistima iz Japana.

“Naš region, posebno Hrvatska i Slovenija, imaju već godinama veoma razvijenu turističku saradnju sa azijskim turistima. Posebno su brojni posjetioci iz Japana, koji često obilaze naš region, ali je broj turista iz ove zemlje u Crnoj Gori i dalje veoma mali zbog nedostatka ciljanih aktivnosti prema ovoj regiji. Pokazuje se međutim da autentični turistički proizvod Crne Gore nailazi na veliko interesovanje, te je potrebno da s naše strane učinimo sve kako bismo otvorili i ova veoma kvalitetna trzišta”, kazala je Kordić.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, istakla je da se, imajući u vidu ogroman potencijal, specifičnosti i prije svega udaljenost emitivnog tržišta Japana, Crna Gora predstavlja na ovom sajmu u okviru do sada najvećeg štanda Evrope, u organizaciji Evropske komisije za putovanja /European Travel Comission/ (ETC), krovne međunarodne institucije za promociju evropskog turizma na udaljenim tržištima, zajedno sa još devet evropskih zemalja članica ETC (Portugal, Francuska, Švajcarska, Njemačka, Island, Belgija, Turska, Monako i Kipar) i još osam partnerskih kompanija ETC.

“Poznato je da turisti iz Japana kada putuju van svoje zemlje, posjećuju cijele regione, samim tim naše učešće na ovom sajmu otvara mnogo više mogućnosti za podsticanje turističkih dolazaka sa ovog tržišta, kroz promociju Evrope kao jedinstvene turističke destinacije. Posebno ohrabruje podatak da Evropa prednjači kada je u pitanju interesovanje Japanaca za međunarodna putovanja, u odnosu na druge regije svijeta, budući da je tokom poslednjih deset godina broj putovanja iz Japana u Evropu u porastu, što predstavlja šansu i za Crnu Goru”, rekla je Tripković Marković.

Pored toga, kako je navela, prisustvo na ovom sajmu posebno je značajno u svijetlu nastupajućeg predstavljanja Crne Gore na Svjetskoj izložbi EXPO koja se održava naredne godine, u Osaki.

Prema posljednjem kvartalnom izvještaju ETC (Long-Haul Travel 2/2024) primjetan je rastući entuzijazam za putovanja u Evropu sa sedam prekookeanskih tržišta (Australija, Brazil, Kanada, Kina, Japan, Južna Koreja i SAD).

Predsjednik ETC-a, Miguel Sanz, rekao je da pozitivni trendovi koje bilježe u ponašanju na putovanjima su dobitna kombinacija za turiste i destinacije.

“Vidimo povećano interesovanje za duži boravak, što omogućava turistima da razviju dublju vezu sa lokalnom kulturom i podrže lokalne pružaoce usluga u turizmu. Pored toga, otvorenost za putovanja van sezone predstavlja zlatnu priliku za širenje turizma ravnomjernije tokom cijele godine. To može pomoći u smanjenju sezonalnosti i ojačati ekonomije destinacija”, naveo je Sanz.

Kako je saopšteno iz ETC-a, najveći štand ikada organizovan od te institucije pokazuje posvećenost evropskih destinacija povratku japanskih turista, koji su prije pandemije činili jedno od ključnih emitivnih tržišta za Evropu.

Tokom prvog dana sajma izvršni direktor ETC-a, Eduardo Santander, najavio je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Japanskom asocijacijom turističkih agenata (JATA) tokom sajma, što će doprinijeti jačaju turističkih veza između Evrope i Japana.

„Ovaj sporazum usmjeren je na jačanje saradnje u promociji održivog i odgovornog turizma, čime želimo da podstaknemo ekološki i društveno svjesne navike putovanja u Evropi i Japanu“, rekao je Santander.

Pored NTO, na sajmu u Tokiju su imali priliku da svoju turističku ponudu predstave i strateški partner Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera, kompanija Beppler&Jacobson i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Budući da je fokusiran na emitivno tržište Japana, sajam nudi brojne mogućnosti u B2B i B2C segmentu, kao što su poslovni sastanci, diskusije i direktna promocija ponude. Učestvuju izlagači iz preko 70 zemalja, a očekuje se oko 150 hiljada posjetilaca.

Prvog dana sajma, predstavnici Crne Gore održali su brojne sastanke sa profesionalacima iz oblasti turističke industrije Japana, dok su u narednim danima na štandu ETC planirane brojne aktivnosti kao što su koktel kojem će prisustvovati oko 100 zvanica visokog nivoa iz japanske turističke industrije, nagradne igre i kviz za posjetioce.

