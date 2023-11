Najavljena snažnija regionalna saradnja u oblasti supervizije banaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kvalitetna, neselektivna i depolitizovana supervizija banaka garant je stabilnosti i zdravlja bankarskog sektora, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Centralne banke (CBCG), agencija za bankarstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (BIH) i Narodne banke Srbije.

Na sastanku guvernera Radoja Žugića i direktora Sektora za kontrolu CBCG, Dejana Vujačića sa direktorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Srđanom Šuputom, pomoćnikom direktora Agencije za bankarstvo BiH, Admilom Nukićem i generalnim direktorom Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije, Darkom Stamenkovićem, bilo je riječi o mogućnostima produbljivanja regionalne saradnje između institucija zaduženih za superviziju banaka, kroz razmjenu znanja i iskustava.

“Sagovornici su se saglasili da je neophodno kontinuirano snažiti kapacitete u oblasti supervizije, zbog značaja koji ova funkcija ima u kontekstu očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i posredno čitave ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG je saopšteno da je potreba stalnog unapređivanja kvaliteta rada supervizije posebno naglašena u aktuelnim okolnostima rasprostranjenih geopolitičkih, ekonomskih i finansijskih izazova.

Povod posjete predstavnika institucija zaduženih za superviziju banaka Crnoj Gori je dvodnevni regionalni panel pod nazivom Iskustva i izazovi supervizije koji je organizovala CBCG, a tokom koga će se raspravljati o ključnim pitanjima u vezi sa nadzorom nad poslovanjem banaka.

