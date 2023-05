Najava javnog poziva za izbor novog Agenta registracije nacionalnog Internet domena .ME

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma obavijestilo je zainteresovanu javnost da će javni poziv za izbor novog Agenta registracije nacionalnog Internet domena .ME biti raspisan u narednih mjesec.

„.ME domen je nacionalni Internet domen najvišeg nivoa (ccTLD) za Crnu Goru, globalno dostupan za registraciju bez ikakvih ograničenja“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva.

.ME je, kako se dodaje, postao dostupan za registraciju u julu 2008. godine i odmah je prepoznat kao domen koji ima lični pečat, te je zbog toga privlačan i kompanijama i pojedincima širom svijeta.

„Stoga, očekujemo odličan odziv na javni poziv koji bi svakako uključivao svjetski renomirane kompanije i njihove konzorcijume, kao i mogućnost prijave kroz konzorcijum sa nekom od domaćih kompanija“, rekli su iz Ministarstva.

S obzirom na nadležnost, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će blagovremeno obavijestiti javnost i zainteresovane strane o raspisivanju i sprovođenju javnog poziva za izbor novog Agenta registracije nacionalnog Internet domena .ME, a kriterijumi za izbor će biti vrednovani u odnosu na kvalitet finansijske ponude i reference Agenta registracije.

„Izborom novog Agenta registracije nacionalnog Internet domena .ME očekuje se najbolja valorizacija korišćenja nacionalnog Internet domena .ME pod uslovima definisanim ugovorom, međunarodnim standardima i pravilima koja važe u globalnoj Internet zajednici“, navodi se u saopštenju.

U tom smislu, u narednom periodu se očekuje bolja pozicija, poboljšani uslovi, nastavak konstantnog rasta broja registrovanih .ME domena i pristup prodaje Premium domena koji će dati željene rezultate, što bi se u konačnom odrazilo na povećanje ukupnog prihoda države od ovog izuzetno značajnog resursa.

„Pored toga, registracija i korišćenje nacionalnog Internet domena .ME biće, kao i do sada, u skladu sa najsavremenijim rješenjima i standardima internet tehnologija i pratiće savremena rješenja koja imaju svi relevantni i na globalnom tržištu dominantni internet domeni“, zaključuje se u saopštenju.

