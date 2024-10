Nagrađeni najuspješniji službenici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina obilježila je danas u Podgorici Dan carinske službe, dodjelom nagrada najuspješnijim službenicima za postignute rezultate i značaj unapređenju carinskoj službi.

Vršiteljka dužnosti direktorice Uprave carina, Maja Vučinić, rekla je da su se okupili kako bi odali priznanje kolegama koji su posvećeni carinskoj službi i koji su svojim radom i zalaganjem za njeno unapređenje zaslužili nagrade.

“Ponosni smo na vaša postignuća, posvećenost, stručnost, časno i odgovorno obavljanje poslova i podršku koja nam omogućava da se suočimo sa svim izazovima, navela je Vučinić i iskazala zahvalnost na trudu i doprinosu, i poželjela mnogo uspjeha u budućem radu.

Vučinić je uručila simbolične nagrade najistaknutijim službenicima iz različitih organizacionih jedinica Uprave carina, koji su ostvarili najbolje rezultate u prethodnoj godini.

Nagrađeni su načelnik Odsjeka za informacione tehnologije u Sektoru za carinsko-informacioni sistem Darko Šošo, načelnik za projektovanje, razvoj i održavanje aplikativnog softvera u Odsjeku za carinsko-informacioni sistem Petar Gazivoda, samostalna carinska savjetnica I u Odsjeku za ljudske resurse u Sektoru za upravljanje i razvoj ljudskih resursa Irena Korać, samostalni carinski inspektor I u Odsjeku za naknadnu kontrolu u Sektoru za carinsku bezbjednost i kontrolu Veselin Vujadinović.

Nagrađeni su i samostalni carinik u Odsjeku za akcizne prijave, prijave posebnih poreza i akcizne markice u Sektoru za akcize, poreze i naplatu prihoda Safet Serhatlić, načelnica Odsjeka za međunarodnu saradnju u Sektoru za strateško planiranje, koordinaciju projekata i međunarodnu saradnju Azra Bećović, samostalni carinski inspektor I – za unutrašnju kontrolu u Odjeljenju za unutrašnju kontrolu Božidar Lazarević, viša carinska inspektorka III u Carinskoj ispostavi Terminal Podgorica Marija Đurović, carinik – viši saradnik I – vođa smjene u Carinskoj ispostavi Aerodrom Tivat Nikola Đukanović, kao i šefica ispostave u Carinskoj ispostavi za carinsko-upravni postupak, akcize i posebne poreze u Carinarnici Bijelo Polje Mira Bošković.

