Nagrađene ideje koje daju odgovor na izražene društvene probleme

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Code Red, Zanati.me i Osvojivrhove.me su dobitnici nagrade za društvene promjene Social Impact Award (SIA) programa.

Oni su osvojili tromjesečnu mentorsku podršku za realizaciju ideje, bespovratni početni kapital u iznosu od po 1,5 hiljada EUR, kao i putovanje na međunarodni SIA Samit, koji se ove godine održava u Novom Sadu od 26. novembra do 2. decembra.

Dodatno, uručena je i četvrta nagrada timu Pametne hranilice za kućne ljubimce, koji je biran na osnovu glasova online zajednice putem SIA veb sajta, a ona će se ogledati u mentorskoj podršci i obezbijeđenom putovanju na SIA Samit.

Stručni žiri, koji su činili predstavnici državnih institucija, inovacione i biznis zajednice, profesionalci i eksperti iz različitih oblasti, odabrao je tri najbolje ideje na osnovu kriterijuma inovativnosti, stepena društvenog uticaja i izvodljivosti.

Na događaju koji je održan u The Chedi Luštica Bay hotelu, prisustvovali su partneri na projektu – državne institucije, predstavnici biznis i akademske zajednice, omladinskog i civilnog sektora, finalni timovi i zainteresovani mladi ljudi.

Nacionalna koordinatorka Social Impact Award (SIA) programa u Crnoj Gori, Jelena Kavarić, kazala je u ime organizatora, NVO Centra za omladinsku edukaciju, da je program u prošloj godini uspio da okupi više od hiljadu mladih ljudi.

“Mi smo ponosni što smo uspjeli da naša najoptimističnija nadanja u tekućoj i premašimo. Sama činjenica da je ove godine udvostručen broj ideja koje trebaju riješiti neki društveni problem, govori o tome da zajednica mladih društvenih inovatora, odnosno pokretača promjena postoji, raste i razvija se velikom brzinom”, rekla je Kavarić.

Ona je navela da će se truditi da i u budućnosti pravovremeno odgovore na sve izazove sa kojima se mladi suočavaju i zajedno sa njihovim partnerima i prijateljima budu vjetar u leđa omladinskoj populaciji u ostvarivanju njihovih snova.

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irena Radović, ocijenila je da je SIA kamen temeljac preduzetničke svijesti kod mladih u najranijoj fazi njihovih karijera.

“Ovaj program ne samo da pruža podršku mladima, već im daje osnovne smjernice od samog početka kako bi uspješno zakoračili u preduzetnički svijet. To je put ka razvijanju njihovih vještina, kreativnosti i sposobnosti da donesu pozitivne promjene u društvu. Svi finalisti su za nas već pobjednici, a mi u IRF-u ćemo pružiti podršku, osnažiti vas i biti uz vas u vašem preduzetničkom putovanju. Naša fokusirana podrška mladima ne svodi se samo na podsticanje kreditne linije za razvoj preduzetništva, već i na razne društveno-odgovorne aktivnosti koje imaju za cilj veću inkluziju mladih”, navela je Radović.

U ovom projektu, kako je rekla, vide priliku da podrže mlade, buduće liderke i lidere, te da ih ohrabre da preduzetništvo ne posmatraju samo kao posao, već i kao priliku za pokretanje promjena koje su bitne za zajednicu.

U toku takmičenja, deset finalnih timova je prezentovalo svoje ideje stručnom žiriju i prikazali značaj njihovog uticaja na rješavanje društvenih problema zajednice u kojoj žive. Na taj način, svi prisutni na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada imali su priliku da svjedoče umrežavanju mladih društvenih inovatora, koji su kreatori promjena u društvu i kojima je potrebno pružiti neophodni podsticaj za njihovo dalje nesmetano razvijanje.

Završni događaj u okviru SIA programa, koji je dio zvanične agende festivala Dani nauke i inovacija, zatvorila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, koja je kazala da svjedoče još jednom uspješnom završetku ovogodišnjeg ciklusa SIA programa.

“Nama je drago da smo jedan dio njegovog mozaika i što smo u mogućnosti da ga podržimo. Društveno preduzetništvo i društvene inovacije su posebno značajne, jer je potreba za inovativnim pristupom i rješavanjem društvenih problema i izazova posebno naglašena u ovom trenutku sveukupnog svjetskog stanja u kome krize dolaze jedna za drugom. Oni daju odgovore na naše lokalne probleme, jačaju naš ekonsistem i zahvaljujući njima dobijamo personalizovana lokalna rješenja, kao i mladost uključenu u njihovo rješavanje”, navela je Šćepanović.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja će se, kako je rekla, potruditi da najbolje ideje nađu svoj put za dalje i isto tako upućujemo apel da sve zainteresovane strane, finansijere i ne-finansijere, entuzijaste i zainteresovane, čuju ove mlade ljude i daju im šansu da učestvujući aktivno u našoj zajednici i budu njena dodatna vrijednost.

NVO Centar za omladinsku edukaciju se posebno zahvalio generalnim pokroviteljima Erste banci Podgorica, Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, IRF-u, Five Grupi, M:tel-u i Glavnom gradu Podgorica.

Pored generalnih pokrovitelja, zahvalnost duguju partnerima Coca Cola HBC Crna Gora, IDEA, Privredna komora (PKCG), Neregelia i UNDP Crna Gora. Takođe, zahvalnost dugujU Univerzitetu Crne Gore, Univerzitetu Donja Gorica, Univerzitetu Mediteran i The Chedi Luštica Bay hotelu.

