Nagrađena dva konzorcijuma iz Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalni fond za izazove (RCF) dodijelio je danas grantove za dva konzorcijuma iz Crne Gore, koji će dobiti 693 hiljade EUR za opremanje i unapređenje infrastrukture ustanova za stručno obrazovanje, kao i za obuke učesnika programa kooperativnog obrazovanja.

RCF je danas u Privrednoj komori organizovao svečanu ceremoniju dodjele grantova u Crnoj Gori na kojoj su proglašeni rezultati drugog javnog poziva i uručene nagrade najboljim konzorcijumima.

„Grantovi su dodijeljeni konzorcijumu Fakulteta za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu, sa Karisma hotels Adriatic Montenegro, Blue Kotor bay, One & Only Portonovi, kao i konzorcijumu na čelu sa Policijskom akademijom Danilovgrad, a koji čine i MMK Control, Titan security, Guardian world i Sab security“, saopšteno je iz PKCG.

Drugi krug je privukao ukupno 123 izjave o zainteresovanosti iz zemalja Zapadnog Balkana. Od ovog broja, sedam prijava je pristiglo iz Crne Gore.

Odluka Komisije za selekciju o raspoloživim sredstvima za drugi poziv rezultirala je da su za finansiranje predložena dva najuspješnija projekta iz Crne Gore, kojima će biti dodijeljena sredstva u iznosu od 693 hiljade EUR.

Projektna sredstva biće uložena u opremanje i unapređenje infrastrukture ustanova za stručno obrazovanje, kao i u obuke učesnika programa kooperativnog obrazovanja.

Ceremonija je okupila predstavnike Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana 6 (KIF ZB6), Ambasade Njemačke, Njemačke razvojne banke (KfW), Ministarstva prosvjete, RCF-a, kao i nagrađenih konzorcijuma iz Crne Gore.

Koordinator projekta za RCF ispred KIF ZB6, Balša Ćulafić, kazao je da je RCF finansijski mehanizam osmišljen da poveća zaposlenost mladih i podstakne konkurentnost preduzeća u šest ekonomija Zapadnog Balkana, finansiranjem investicija u odabrane kooperativne projekte obuke koji se provode kroz partnerstvo između institucija stručnog obrazovanja i preduzeća.

On je zahvalio povjerenju koji je Njemačka ukazala KIF ZB6, kao koordinatoru RCF, kao i na kontinuiranoj i najavljenoj podršci u implementaciji projekata koji se realizuju u Crnoj Gori.

„Vjerujem da će RCF dodatno podržati razvoj partnerstava između obrazovnih institucija i kompanija i dati vjetar u leđa obrazovnim reformama“, rekao je Ćulafić, dodajući da je ovo projekat koji ima nesumnjiv značaj za privredni razvoj.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, izrazila je posebnu čast što su dva projekta iz Crne Gore, u kojima participira sedam kompanija i dvije obrazovne ustanove, nakon nadmetanja na regionalnom nivou, zadobili povjerenje stručnih komisija i sa oko 700 hiljada EUR projektnih sredstava nastavljaju svoj put ka cilju kojem su posvećeni, a to je kvalitetnija zapošljivost, odnosno naprednije stručno obrazovanje.

„Grantovi o kojima danas govorimo osnažuju konkurentnost preduzeća u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz finansiranje investicija u opremu i infrastrukturu za projekte kooperativnog obrazovanja koji se sprovode u partnerstvu obrazovnih institucija i kompanija“, poručila je Drakić.

Prema njenim riječima, ovakvi projekti izuzetno su važni ne samo za Crnu Goru, već i za cijeli region Zapadnog Balkana, jer privreda koja se razvija pod uticajem novih tehnologija i tržišnih uslova, zahtijeva i podrazumijeva i obrazovni sistem koji se stalno unapređuje i prilagođava potrebama vremena.

Digitalizacija, automatizacija, vještačka inteligencija, i drugi zahtjevi potrošača, nastaviće da traže i nameću nove kvalifikacije stručnog obrazovanja.

„Potrebna su nam nova znanja, nova energija kadra, odnosno specijalizovano kvalifikovani zaposleni, kako bi naša ekonomija bila konkurentna. Kroz ovaj i slične mehanizme naša privreda može da napreduje, i na taj način da doprinosi regionu i Evropi“, smatra Drakić.

Ona je istakla da ohrabruje činjenica da se i manje kompanije interesuju za unapređenje saradnje sa obrazovnim ustanovama.

„To nije samo investicija, niti je samo oročeni projekat. Ovo je istovremeno snažna poruka za mlade ljude, koji osnaženi bazičnim vještinama, stečenim na savremenoj opremi u školama, kasnije odlaze u kompanije, motivisani da svoja unaprijeđena teorijska i tehnička znanja i vještine stave u funkciju daljeg razvoja karijere“, objasnila je Drakić.

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten, izrazio je zadovoljstvo što je upravo Njemačka preko KfW-a bila u mogućnosti da pruži podršku ovom projektu kroz investicije, kako u opremu, a naročito u znanje.

„Ovo će dati šansu i stručnu perspektivu mladima u Crnoj Gori, a poslodavcima staviti na raspolaganje dobru novu radnu snagu“, rekao je Felten.

On je poručio da mladi moraju uvidjeti i iskoristiti sve mogućnosti u svojoj zemlji, kako se radna snaga ne bi izvozila već ostala ovdje.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori postoji paradoks – velika stopa nezaposlenosti s jedne i velika potražnja za kvalifikovanom radnom snagom s druge strane, a RCF daje rješenje.

Kako je naveo Felten, kroz RCF i KfW se želi podržati struka i znanje, te pronaći balans između teorijskog i prakitičnog kroz dualni sistem koji se pokazao kao najbolji i u praksi u Njemačkoj, te doprinio ekonomskom razvoju.

Direktor Direktorata za opšte, srednje, stručno i cjeloživotno obrazovanje, Slobodan Savović, istakao je saradnju Ministarstva prosvjete i PKCG na unapređenju obrazovne politike i zakonskih okvira koji uređuju ovu oblast.

Cilj je, kako je kazao, školovanje kvalitetnog kadra kako bi se dobili zadovoljni radnici i poslodavci, ali i umanjio pritisak na Zavod za zapošljavanje (ZZZ).

Ministarstvo podržava ovaj projekat i obrazovne ustanove kako bi što bolje sačinile projektnu dokumentaciju.

„Izazov u sljedećem periodu je da ovaj i druge projekte više promovišemo prema sjeveru zemlje, kako bi kvalitetne ustanove srednjeg obrazovanja tog područja mogle da budu više zastupljene“, rekao je Savović.

Treći poziv RCF-a najavljen je nakon 22. maja.

