Nafta poskupila

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima zbog prekida u snabdijevanju i ublažavanja kovid ograničenja u Kini, najvećoj svjetskoj uvoznici tog energenta.

Cijena barela je na londonskom tržištu porasla 64 centa na 78,63 USD. Ojačao je i barel na američkom tržištu, 39 centi na 73,56 USD, prenosi Hina.

Cijena je u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u ponedjeljak pala na 70,25 USD, vrlo blizu granici od 70 USD na kojoj je američki predsjednik, Joe Biden, namjeravao da obnovi američke zalihe nafte.

To je u utorak podržalo cijene, a dalja podrška uslijedila je nakon popuštanja mjera ograničenja zbog kovida u Kini, prijetnje niže ruske proizvodnje kao odgovora na ograničenje cijena njene nafte i prekida rada naftovoda Keystone u SAD-u.

Ponovno uključivanje naftovoda Keystone kompanije TC Energy, koji isporučuje u SAD 620 hiljada barela kanadske sirove nafte dnevno, ostaje neizvjesno nakon prekida prošle sedmice.

Prekid rada naftovoda povećava očekivanja da su zalihe sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici pale za 3,9 miliona barela.

Prekid snabdijevanja dolazi u vrijeme kada u ovom mjesecu pada izvoz iz ruskih luka na Baltiku i Crnom moru.

Investicione banke, Bank of America i Goldman Sachs, objavile su u ponedjeljak da bi uspješno ponovno otvaranje kineske ekonomije moglo dodatno podstaći cijene nafte iznad 90 USD po barelu.

Kina je prošle sedmice ukinula neke od svojih strogih mjera zabrane povezanih s koronavirusom, ali rastuće stope zaraze i dalje podstiču neizvjesnost.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je u ponedjeljak cijena barela korpe nafte njenih članica iznosila 74,94 USD. U petak je bila 74,66 USD.

