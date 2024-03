Nadomak rješenja za izlazak iz krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da su učinjeni odlučujući pomaci i da se vrlo jasno nazire put izlaska iz krize u kojoj se nalazi Institut “Simo Milošević”.

Šimun i potpredsjednik Vlade i predsjednik Vladine Komisije za rješavanje statusa Instituta „Simo Milošević“, Srđan Pavićević, posjetili su Institut po drugi put u svom dosadašnjem mandatu.

„Suočavajući se sa izazovnim zadatkom, pod pritiskom vremenskih rokova i u malom manevarskom prostoru nakon blokade računa Instituta od glavnog povjerioca beogradske Jugobanke u stečaju, Komisija je temeljno razmotrila sve preostale opcije, isključujući stečaj“, saopštili su iz Vlade.

Kako su naveli, rješenje oko kojeg postoji najveći stepen saglasnosti i koje se ne kosi sa pravilima i principima dodjele državne pomoći je Plan spašavanja i restrukturiranja, odnosno rebrendiranja.

Taj plan, kako su rekli iz Vlade, podrazumijeva pomoć male vrjednosti od 300 hiljada EUR radi obezbjeđivanja nastavka rada (de minimis) i pomoć do deset miliona EUR, koja se daje na šest mjeseci radi deblokade računa, nastavka rada i isplate plata.

„Uz obavezu da se u tih šest mjeseci napravi kvalitetan plan restrukturiranja, koji će proći proceduru odobravanja od nadležnih organa i dobiti dozvolu za realizaciju“, navodi se u saopštenju.

Na taj način će se, kako su kazali iz Vlade, steći uslovi za višemilionska ulaganja u dalju revitalizaciju i rebrending Instituta Igalo.

Iz Vlade su rekli da takav plan ne samo da rješava akutnu krizu u kojoj se Institut nalazi nego otvara mogućnosti proširivanja i unapređenja poslovanja u svim segmentima, kako na srednjoročnom, tako i dugoročnom planu.

Prema njihovim riječima, Institut bi na taj način mogao osvježiti postojeći brend i podići konkurentnost na inostranom tržištu.

Šimun je poručio sagovornicima da je Institut na dnevnoj agendi Komisije i članova Vlade.

„Već su učinjeni odlučujući pomaci i vrlo jasno se nazire put izlaska iz krize, i bilo bi pogubno u ovom momentu da se nekim nepromišljenim i nepotrebnim koracima ugrozi projekat spašavanja Instituta“, naveo je Šimun.

On je rekao da će Ministarstvo zdravlja u daljim aktivnostima nastojati da uskladi cijene koje država plaća Institutu za domaće pacijente sa cijenama za inostrano tržište i da će u stalnoj, otvorenoj i partnerskoj komunikaciji sa menadžmentom Instituta učiniti sve što je potrebno da se olakša i unaprijedi poslovanje.

„Niko, pa ni premijer ne dovodi u pitanje opstanak Instituta, niti će Vlada dopustiti da Institut doživi sudbinu nekih drugih državnih preduzeća i ustanova koje su bile prepuštene lošoj privatizaciji u najgorem momentu svoga postojanja“, naglasio je Šimun.

Pavićević je kazao da parcijalna i ad hoc rješenja nijesu kvalitetna i održiva.

On je rekao da stečaj nije opcija.

Kako je dodao Pavićević, ni štrajk nije dio rješenja, već uvećavanja problema.

„U otvorenom razgovoru sa menadžmentom i predstavnicima sindikata, Pavićević je detaljno izložio sve neophodne korake plana, kao i vremenske rokove s uvjerenjem da je Komisija, koju je Vlada formirala sredinom februara, posvećenošću i ozbiljnošću već sada uradila za Institut više nego nekoliko prethodnih vlada“, kaže se u saopštenju.

On je, imajući u vidu eskalaciju krize u obliku najavljenog štrajka, naglasio da su došli po treći put za kratko vrijeme da uvjere da nijesu pristupili ležerno tom krupnom izazovu, kako bi kamuflirali problem ili simulirali rješenje.

„Već da predano radimo da bismo očuvali Institut u interesu pet hiljada domaćih pacijenata, u interesu njegove konkurentnosti na stranom tržištu, u interesu države i svih zaposlenih“, naveo je Pavićević.

Kako je poručio, da bi izašli iz te dramatične situacije kao pobjednici, potrebno je, prije svega, povjerenje, konsenzus svih involviranih strana i još samo malo strpljenja.

„Uz puno razumijevanje za egzistencijalne probleme s kojima se nose zaposleni zbog tri neisplaćene plate, daleko je veći rizik primijeniti parcijalna i ad hoc rješenja koja nijesu kvalitetna i održiva“, istakao je Pavićević.

Kako je saopšteno, Pavićević je uvjerio sagovornike da, bez nepotrebnih „floskula“ o značaju Instituta, Komisija koja se njime intenzivno bavi i Vlada nemaju strateških dilema oko njegovog opstanka.

Pavićević i Šimun su saglasni u tome da tužbe zaposlenih, najava štrajka i eventualni prekid poslovanja uz minimum procesa rada, samo mogu ubrzati stečaj od koga se Institut nalazi samo na jedan korak.

„Uprkos činjenici da su prispjeli dugovi u iznosu koji premašuje 22 miliona EUR stigli na naplatu baš onoj Vladi koja ničim nije doprinijela sunovratu Instituta, ali će ta ista Vlada učiniti sve što je u njenoj moći, u razumnom vremenu, da do toga ne dođe“, navodi se u saopštenju.

Predsjednica Sindikata Marija Obradović kazala je da su Pavićević i Šimun jedini potpredsjednik Vlade i ministar koji su posjetili Igalo, posvetili mu odgovarajuću pažnju i ozbiljno pristupili rješavanju problema.

“Štrajk nije naša opcija i naš izbor“, rekla je Obradović.

To je, kako je navela, iznuđeno teškim materijalnim stanjem zaposlenih.

„Mi svi volimo Institut i ne bismo bili ovdje da ne posjedujemo empatiju prema našim pacijentima i da se ne nadamo boljim danima“, dodala je Obradović.

Direktor Instituta Igalo Zoran Kovačević zahvalio je na iskrenom razgovoru, transparentnom predstavljanju realnih opcija za spašavanje Instituta, kao i na ozbiljnosti i konstruktivnom partnerstvu koje bi moglo vratiti Institut na puteve nekadašnje slave.

„Nakon svega što smo čuli od predstavnika Vlade i u šta smo imali prilike da se uvjerimo, jasno je da ničim ne smijemo dodatno otežati situaciju“, rekao je Kovačević.

Kako je naveo, jasno je da, što se prije deblokira račun Instituta, prije će krenuti proces ozdravljivanja ustanove, na dobrobit pacijenata, svih zaposlenih i akcionara.

Pavićević i Šimun su obećali da će ostati u dnevnoj komunikaciji sa Institutom sve do konačne i formalne odluke Vlade o izabranom modelu spašavanja.

