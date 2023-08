Nacionalni parkovi bilježe rast broja posjetilaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi u Crnoj Gori bilježe eksponencijalan rast broja posjetilaca u odnosu na sve prethodne turističke sezone.

Predstavnik preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG), Veselin Luburić, kazao je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti da je u NP Biogradska gora 45 odsto više posjetilaca nego u uporednom periodu prošle godine.

“Mislim da je za par procenata premašena i rekordna 2019. godina”, kazao je Luburić, prenosi portal Vijesti.

On je ocijenio da nacionalni parkovi više nijesu samo alternativne, već i ključne turističke destinacije.

“Trend ka zelenom, održivom turizmu, koji je baziran na aktivnom odmoru u prirodi, je nešto što je postalo civilizacijska tekovina”, smatra Luburić.

