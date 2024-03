Na Wall Street-u novi rekordi

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je ove sedmice S&P 500 indeks dostigao rekordnu vrijednost, kao i Nasdaq, najviše zahvaljujući rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, dok su evropski ulagači bili oprezniji.

Na Wall Streetu je Dow Jones oslabio 0,1 odsto na 39.087 bodova, no S&P 500 porastao je 0,95 odsto na 5.137 poena, a Nasdaq indeks 1,7 odsto na 16.274 boda.

Na početku sedmice ulagači su bili na oprezu, jer nijesu željeli da rizikuju uoči novog izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), pa su indeksi stagnirali.

Novi podaci o inflaciji bili su u skladu s očekivanjima, prenosi Hina.

U januaru je indeks cijena za ličnu potrošnju, uključujući energiju i hranu, porastao 0,3 odsto na mjesečnom i 2,4 odsto na godišnjem nivou.

To je donekle učvrstilo procjene na tržištu da bi američka centralna banka mogla početi da smanjuje kamatne stope u junu, dok čelnici Federalnih rezervi (Fed) poručuju da nema razloga žuriti s snižavanjem kamata.

Najviše zahvaljujući euforiji u vezi sa razvojem vještačke inteligencije, nove rekordne vrijednosti S&P 500 i Nasdaq indeks dostigli su krajem sedmice, jer su porasle cijene dionica tehnoloških divova, kao što su proizvođači čipova Nvidia i Advanced Micro Devices.

I dok dio analitičara smatra da tržište ima još prostora za rast, zahvaljujući zamahu tehnološkog sektora, neki upozoravaju da su valuacije u tom sektoru izuzetno visoke, pa bi mogla uslijediti korekcija cijena dionica naniže.

A na evropskim berzama trgovalo se opreznije.

Londonski FTSE indeks oslabio je 0,3 odsto na 7.682 boda, a pariski CAC 0,4 odsto na 7.934 poena. Frankfurtski DAX skočio je 1,8 odsto na 17.735 bodova.

