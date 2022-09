Na vrhu prioriteta mora biti nova ekonomska i razvojna politika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je potrebna energična i razumna reformatorska politika, koja će biti posvećena razvoju zakonitog i stimulativnog preduzetništva, podsticajnom poreskom okviru, održivoj socijalnoj brizi, preobražaju javnih fondova, kao i departizaciji javnog sektora, ocijenjeno je iz Građanske inicijative 21. maj.

Članovi ekonomskog tima GI 21. maj, Andrej Nedović i Rade Bojović, su u saopštenju naveli da na vrhu prioriteta buduće odgovorne državne misli mora biti nova ekonomska i razvojna politika.

“Postrefendumska ekonomska politika nije bila u interesu ubjedljive većine građana, niti je podstakla preduzetničku i pravnu kulturu. Decenijski partitokratizovana privreda, forsiranje interesa povlašćenih i n poslodavaca, enormno spoljno zaduživanje, produkcija neodrživog javnog sektora i deficitarnih javnih fondova doveli su državu u teško ekonomsko stanje”, navodi se u saopštenju.

To nasljeđe je, kako su ocijenili, dodatno pogoršano u posljednje dvije godine.

“Zahvaljujući nekompetentnim, zakulisnim i nerealnim ekonomskim politikama 42. i 43. vlade, kao i velikosrpskim partijama kontrolisanim od Aleksandra Vučića i provincijalnim populističkim strankama, država je dovedena pred vrata bankrota. Pritom, sve najgore prakse iz prethodnog perioda postale su glavno obilježje parlamentarne većine iz avgusta 2020. godine”, dodaje se u saopštenju.

Nedović i Bojović su poručili da se, istovremeno, takozvana nova ekonomska politika svela na demagoške socijalne mjere, pogubno eksperimentisanje sa finansiranjem zdravstvenog fonda, komandno administriranje zaradama, fiskalnu destimulaciju biznisa i povećanje stope nezaposlenosti.

“Ovim je državni budžet postao neodrživ i preskup, javni fondovi prazni, investitori i poslodavci zabrinuti, a građani gurnuti u neizvjesnost, zaduživanje i siromašenje. Postaje očigledno da bez radikalne promjene ekonomske politike Crna Gora može doživjeti grčki scenario”, zaključuje se u saopštenju.

