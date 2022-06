Na Sukobinu 40 odsto prelazaka više nego prošle godine

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Za prvih 17 dana juna, granični prelaz Sukobin – Murićani prešlo je 140,08 hiljada putnika i 43,34 hiljade vozila, podaci su kojima raspolaže Turistička organizacija Ulcinj.

To je značajno više nego prošle, ali i u odnosu na rekordnu 2019. godinu, prenose Vijesti.

Prema podacima Turističke organizacije Ulcinj, prošle godine je u istom vremenskom periodu u Crnu Goru na tom graničnom prelazu ušlo 103,99 hiljada putnika i 30,76 hiljada vozila.

Dvije godine ranije, granični prelaz je prešlo 123,99 hiljada putnika i 32,45 hiljada vozila.

Samo u petak, u Crnu Goru je ušlo više od deset hiljada putnika, što je oko 40 odsto više nego rekordne 2019.

