Na snazi mjera zamrzavanja cijena goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na cijene goriva reagovala mjerom zamrzavanja, ali ako bude potrebe, intervenisaće u pravcu smanjenja postojećih, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„Mislim da vodimo vrlo odgovornu ekonomsku politiku i da sve ono što su potrebe građana ide besprekorno. Zbog toga, za sad imamo mjeru zamrzavanja, ali ako zaista bude bilo potrebno tu smo da intervenišemo u pravcu da na postojeće cijene djelujemo da se smanje“, saopštio je Abazović nakon ročišta u Osnovnom sudu u Ulcinju.

On je, na pitanje zašto ne iskoriste zakonski osnov da smanje cijene goriva, odgovorio da Crna Gora mora da ostvaruje i prihode da bi mogla da servisira sve što je dio budžeta.

„Ova Vlada je prva uspjela nakon mnogo godina i decenija da dođe u situaciju da troši onoliko koliko zaradi. Ne želimo da poremetimo to, jer bi to značilo da moramo da idemo ka novim zaduženjima i da to što bismo izgubili na akcize moramo da nadoknadimo iz nekih drugih izvora“, naveo je Abazović.

On je kazao da, kad je riječ o gorivu, međunarodno tržište diktira cijenu.

„Dogovor je da na svako naredno poskupljenje reaguje Vlada smanjenjem akciza što bi značilo da držimo cijenu goriva na nivou na kojem su sada. Ukoliko bude smanjenja, onda to bi bila podrška jer bi značilo da imamo bolje cijene nego sad“, rekao je Abazović.

On je kazao i da je u četvrtak na sjednici Valde postignut dogovor o nastavku akcije Stop inflaciji od ponedjeljka, koja ima preko 100 proizvoda i dio potrošačke korpe, koji će biti znatno manji nego do sada.

„Zahvalio bih se svim privrednicima i velikim lancima prehrane što su izašli u susret građanima pa i Vladi na način što su za neke proizvode značajno smanjili marže a za neke uopšte i nemaju maržu“, dodao je Abazović.

