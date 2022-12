Na računu Glavnog grada 20 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanje na računu Glavnog grada u petak je 20 miliona EUR, saopštio je gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković.

On se na svom Facebook profilu osvrnuo na finansijske rezultate Glavnog grada u ovoj godini, u tom smislu, kako je kazao, najbolju godinu u istoriji Podgorice.

“Realizacija budžeta Glavnog grada iznosi više od 120 miliona EUR. Realizacija kapitalnog budžeta, odnosno investicija je preko 52 miliona EUR”, naveo je Vuković.

On je kazao da je, poređenja radi, kada su započeli mandat prije četiri godine, budžet grada bio manji od 61 milion EUR.

