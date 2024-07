Na projekte potrošeno 61,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prvih šest mjeseci potrošeno je 61,2 miliona EUR na projekte, što je 26 odsto od planiranog iznosa, pokazao je Izvještaj o realizaciji kapitalnog budžeta za drugi kvartal.

Od tog iznosa, kako se dodaje, 5,7 miliona EUR je iz kredita, a 4,73 miliona EUR iz EU donacija (IPA projekti), prenosi portal RTCG.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je potrošeno 36,69 miliona EUR, dinamika izvršenja za prva dva kvartala poboljšana je 66 odsto.

Zakonom o budžetu za ovu godinu planirano je 240,01 milion EUR za realizaciju 332 projekta ukupne procijenjene vrijednosti 2,9 milijardi EUR.

Kako se navodi, kapitalni budžet Uprave za kapitalne projekte iznosi 92,3 miliona EUR za 254 projekta, od čega je na kraju drugog kvartala plaćeno 37,26 miliona EUR, što je 40 odsto od planiranog iznosa. Iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 30,9 miliona EUR, iz kredita 0,97 miliona EUR, a iz EU donacija 5,38 miliona EUR.

Kapitalni budžet Uprave za saobraćaj iznosi 147,7 miliona EUR, od čega je za 77 projekata opredijeljeno 57,47 miliona EUR, dok je za auto-put Bar-Boljare predviđeno 90,24 miliona EUR. U prvoj polovini godine za projekte Uprave za saobraćaj plaćeno je 23,96 miliona EUR, što je 16 odsto od planirane sume. Iz opštih prihoda budžeta potrošeno je 19,23 miliona EUR, a iz kredita 4,73 miliona EUR.

Nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare napreduje prema utvrđenoj dinamici, sa planiranim aktivnostima i pretkvalifikacionim procesom za drugu dionicu.

