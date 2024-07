Na poziv za zakup Željezare ponovo se javila kompanija 8B Capital

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na javni poziv koji je Elektroprivreda raspisala za davanje u zakup Čeličane i Kovačnice, pogona kćerke kompanije EPCG Željezara Nikšić, ponovo se prijavila švajcarska firma 8B Capital, biznismena Igora Šamiza, koja je uplatila depozit u skladu sa javnim pozivom.

EPCG je javni poziv raspisala nakon što je ministar rudarstva i energetike, Saša Mujović, sugerisao da je potrebno namjeru investitora o zakupu Željezarinih pogona na 50 godina upodobiti sa javnim pozivom.

Inicijalno je bilo planirano da se pomenuti pogoni iznajme na period od pet do deset godina, dok je novim javnim pozivom predviđen zakup na najmanje 15, a najviše 50 godina.

EPCG je nakon prošlog javnog poziva pregovarala sa Šamizom, koji je iskazao namjeru da Čeličanu i Kovačnicu iznajmi na 50 godina, prenose Vijesti.

Odbor direktora EPCG nije usvojio nacrt ugovora kojim je planirana mogućnost da Šamiz, nakon ispunjenih uslova, stekne vlasništvo, imajući u vidu da je zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović ukazala da je to nezakonito.

Ona je dala saglasnost na prečišćenu verziju Nacrta ugovora o zakupu pogona nikšićke Željezare, sugerišući da je uslove o periodu zakupa od 50 godina potrebno predvidjeti i javnim oglasom.

Novim javnim pozivom je predviđeno da minimalna mjesečna zakupnina iznosi 30 hiljada EUR, a maksimum 150 hiljada, kao i da je minimalan broj zaposlenih koje će ponuđač preuzeti u prvih šest mjeseci 100, a maksimum 150.

Javnim pozivom koji je, kako je Elektroprivreda navela, raspisan u cilju valorizacije i očuvanja proizvodnje čelika u fabrici sa tradicijom proizvodnje čelika dužom od 65 godina, predviđeno je da je ponuđač obavezan da dostavi plan investicija za prvih pet godina zakupa i dinamiku realizacije investicija u postojeća proizvodna postrojenja, mašine i pomoćnu opremu i plan razvoja proizvodnje u funkciji povećanja obima proizvodnje i investiranja u novu opremu.

Kako je ponuđač naveo, ukupan iznos za investicije u roku od godina od datuma potpisivanja ugovora i pokretanja proizvodnje bio bi 7,75 miliona EUR. U ponudi švajcarske kompanije stoji da im je za pripremni period za pokretanje proizvodnje potrebno šest mjeseci.

Ponudila je mjesečnu zakupninu u iznosu od 31 hiljadu EUR. Plan investicija za pet godina, kako stoji u ponudi, bio bi 36,85 miliona EUR.

