Na poklon mobilni internet i otvoreni TV kanali

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi prepaid, postpaid i biznis M:tel korisnici od 1. decembra dobijaju besplatno 50 gigabajta (GB) Internet saobraćaja po maksimalnoj raspoloživoj brzini za slobodnu potrošnju, kao i dva mjeseca besplatnog korišćenja dodatnih TV kanala.

Kompanija M:tel je i ove godine u duhu prazničnog raspoloženja i prijateljskog odnosa sa korisnicima pripremila poklon za sve korisnike mobilne telefonije, kao i BOX i mSAT paketa.

Kad je riječ o 50 GB mobilnog interneta, taj poklon korisnik preuzima putem aplikacije Moj Mtel u segmentu ‘Personalizovane ponude’. Ukoliko korisnik još nema ovu aplikaciju, može je besplatno preuzeti sa Google Play i App Store marketa.

Promotivni period u kojem korisnici mogu preuzeti poklon odnosno aktivirati ovaj dodatak je od 1. decembra do 15. januara naredne godine, kada im ističe validnost.

Korisnici biznis paketa ovaj Internet dodatak mogu aktivirati slanjem SMS-a sadržaja: POKLON na broj 14555. Resursi se dodjeljuju odmah nakon slanja aktivacione poruke. Provjeru preostalih MB svi korisnici mogu vršiti ukucavanjem koda *108′.

Svake godine kompanija M:tel obraduje korisnike BOX i m:SAT paketa, pa im je i ove godine pripremila poklon čak dva mjeseca besplatnog korišćenja dodatnih TV kanala počev od 1. decembra pa sve do 31. januara naredne godine.

Iz M:tel-a su podsjetili da korisnici za besplatno dvomjesečno gledanje HBO paketa treba da izvrše aktivaciju putem aplikacije Moj mtel ili prijavom na portal Moj mtel, na linku: https://moj.mtel.me/, a može i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600. Poklon se ne odnosi na paket Elita.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi M:tel-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate prijatelje, Instagramu @mtelcg, web site-u www.mtel.me, kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

