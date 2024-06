Na Njegušima otvoren turistički info punkt

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Prijestonice Cetinje otvorila je info punkt na Njegušima.

Radno vrijeme novog info punkta je svakim danom od osam do 16 sati.

„Svi posjetioci će moći da dobiju servisne i druge korisne informacije o turističkoj ponudi Prijestonice i Njeguša, besplatan promotivni materijal, turističke mape, brošure I kataloge na engleskom i crnogorskom jeziku“, navodi se u saopštenju TO Prijestonice.

Ovo je prvi turistički info punkt koji je TO Prijestonice otvorila van urbanog gradskog područja.

„Otvaranjem info punkta na Njegušima ostvariće se bolja komunikacija sa individualnim turistima i manjim grupama koje posjećuju ovaj značajan turistički lokalitet. Prezentacija turističke ponude Njeguša i Cetinja, sa akcentom na kulturno-istorijske znamenitosti, gastronomiju, manifestacije, prirodne ljepote i druge atrakcije, jedan su od prioritetnih ciljeva info punkta na Njegušima“, dodaje se u saopštenju.

Direktor TO Prijestonice, Nikola Jablan, kazao je da je zadovoljan što je projekat uspješno realizovan.

“Sada imamo moderan i funkcionalan objekat za predstavljanje turističke ponude Njeguša i Cetinja, čiji je glavni cilj promocija i bolja informisanost turista”, poručio je Jablan.

Jablan se zahvalio Prijestoni i svim partnerima i kolegama, čijim zajedničkim radom i posvećenošću je omogućeno otvaranje info punkta.

