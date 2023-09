Na kotorskoj rivijeri 5,74 hiljade turista

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Na području kotorske opštine boravi 5,74 hiljade turista, 28 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu, pokazuju posljednji podaci Turističke organizacije (TO) Kotor.

“U privatnom smještaju boravi 4,42 hiljade gostiju, hotelima 1,19 hiljada, hostelima 109, a u kampovima 27”, saopštila je za Radio Kotor predstavnica lokalne TO, Milena Radović.

Ona je precizirala da je u privatnom smještaju najviše gostiju iz Srbije, Rusije, Turske, Velike Britanije i Njemačke.

U hotelima su, kao i do sada, najbrojniji gosti iz zemalja Zapadne Evrope, poput Velike Britanije, Njemačke, Francuske, i Španije, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Rusije, Izraela, Turske, Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Radović je navela da je proteklih sedam dana Kotor obišlo 15,93 hiljade izletnika, od čega 7,33 hiljade tokom vikenda.

U pitanju su bile grupe iz Turske, SAD-a, Poljske, Rusije i Velike Britanije.

Ona je dodala da na području opštine ima 42 hotela, te da su trenutno svi otvoreni.

“TO Kotor je i u septembru, pored brojnih manifestacija, nastavila organizaciju Ljetnjeg abruma za dušu i tijelo, sa brojnim i raznovrsnim aktivnostima, a ulaz je slobodan”, navela je Radović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS