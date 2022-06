Na izazove odgovoriti sinergijskim djelovanjem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sinergijsko djelovanje Privredne komore (PKCG) i Vlade treba da pokaže da Crna Gora ima privredu sa potencijalom za razvoj, adekvatan ljudski kapital, kao i sposobne institucije, saopštila je predsjednica te poslovne asocijacije, Nina Drakić.

“Pred nama su brojni izazovi na koje ćemo adekvatnije odgovoriti sinergetskim promišljanjem i djelovanjem. Period koji je pred nama, tražiće mnogo snažnije, solidarnije i efektivnije strateške ekonomske odgovore od onih koji bi bili dovoljni u redovnim okolnostima, na što smo vjerujem spremni”, rekla je Drakić na sastanku premiijera i ministara sa privrednicima, koji je u toku.

Ona je kazala da je diverzifikacija privrede neminovnost, ali mora se znati da se radi o procesu koji zahtijeva jasne i izdašne podsticajne politike i mjere, kojima se moramo posvetiti na svim nivoima.

“Takođe, visoka uvozna zavisnost naše nacionalne ekonomije mora biti smanjena, kako bi bila otpornija na sve eksterne udare. Jedino to bi moglo da vodi i povećanju zaposlenosti, posebno u nedovoljno razvijenim krajevima”, navela je Drakić.

Ona, kako je saopšteno iz PKCG, smatra da će nepredvidivost sa kojom smo suočeni, zahtijevati oprezniji pristup i model projektovanja biznisa ne samo za ovu i narednu godinu, već i za duži period.

“Na ovo nas opominje visoka stopa inflacije, značajan rast cijena energenata i nesigurnost snabdijevanja određenom robom iz uvoza”, dodala je Drakić.

Neophodno je, kako je ocijenila, permanentno praćenje zakonske regulative koja utiče na uslove poslovanja, a čiji je dijapazon veoma širok, što brže uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda, sveobuhvatni pristup u privlačenju stranih i domaćih investicija, a što u prvom redu podrazumijeva predvidljivost poslovnog ambijenta, pronalaženje sistemskog pristupa za podršku malim i srednjim preduzećima, ulaganje u digitalnu transformaciju privrede koju treba da prati digitalizacija uprave, te ulaganje u zelenu i cirkularnu ekonomiju kao investicije u kvalitetnu budućnost cjelokupnog društva.

“Komora se, prepoznajući digitalnu transformaciju i važnost cirkularne i zelene ekonomije kao nužnost za ostvarenje napretka, posvetila ovim pitanjima i započela niz aktivnosti u tom pravcu. Aktivni smo kao inicijator i učesnik u kreiranju obrazovnih programa kroz koje se stvaraju ljudski resursi sa kompetencijama i znanjima potrebnim da se odgovori izazovima savremenog digitalnog i zelenog poslovanja”, podsjetila je Drakić.

Ona je kazala da je zajednički imperativ stvoriti siguran ambijent koji će podstaći privrednike da ulažu u nove investicije i u otvaranje novih radnih mjesta.

“Ako budemo posvećeni dugoročnim i održivim ekonomskim politikama – to znači da ćemo u segmentu ekonomije, tržišta i konkurentnosti biti na pravom kursu na koji smo se obavezali i kroz opredjeljenje da budemo dio Evropske unije i jedinstvenog tržišta”, smatra Drakić.

Ona je navela da se iz Komore duže vremena apostrofira nužnost poboljšanja određenih zakonskih rješenja u vezi sa nekoliko sistemskih propisa.

“Pored zakona o radu i privrednim društvima, jedan od ključnih propisa od značaja za funkcionisanje privrede je Zakon o javnim nabavkama. Izazovi u njegovoj primjeni postali su kompleksniji usljed poskupljenja energenata, građevinskog materijala i niza druge robe, što usložnjava poslovanje i okončanje ugovorenih poslova, posebno onih sa lokalnim upravama i državom, pa ohrabruje iskazivanje spremnosti Vlade da uvaži preporuke Komore na ovu temu”, rekla je Drakić.

Ona je podsjetila da su još neke inicijative koje su potekle iz ovog doma prihvaćene, a odnose se na skoro ukidanje akcize na plastiku i ukidanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) na hljeb.

“Sve to potvrđuje da su Privredna komora i Vlada prave adrese za davanje jedinstvenog odgovora na tržišne, privredne pa samim tim i šire društvene neujednačenosti. Od našeg zajedničkog djelovanja na polju ekonomskih politika, zavisi otpornost ne samo privrede već i cijelog društva na negativne uticaje bilo koje vrste i za to nosimo odgovornost”, zaključila je Drakić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS