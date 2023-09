Na berzi oprez uoči odluka i procjena Feda

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu su u utorak blago pali, jer su ulagači oprezni uoči odluka zvaničnika američke centralne banke o kamatnim stopama i njihovih procjena o daljnjim kretanjima u ekonomiji.

Dow Jones oslabio je 0,31 odsto na 34.517 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,22 odsto na 4.443 boda, a Nasdaq indeks 0,23 odsto na 13.678 bodova, prenosi Hrportfolio.

Ulagači nijesu bili skloni rizičnijim investicijama jer je u utorak počela dvodnevna sjednica Feda, a danas će biti objavljena odluka o kamatnim stopama.

S obzirom na to da se inflacija postupno usporava, na tržištu se smatra da Fed na ovoj sjednici neće dodatno povećati kamate.

Danas će Fed objaviti i nove kvartalne projekcije o kretanjima u ekonomiji, kao i procjene o kamatnim stopama. Ulagači se nadaju da će projekcije pokazati da bi kamate iduće godine mogle biti znatno smanjene.

S nestrpljenjem se čeka i šta će na konferenciji za medije nakon sjenice kazati predsjednik Feda Jerome Powell.

I na evropskim berzama u utorak se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,09 odsto na 7.660 bodova, a pariski CAC 0,08 odsto, na 7.282 boda. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,4 odsto na 15.664 boda.

