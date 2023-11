Na berzi oprez uoči izvještaja o inflaciji u SAD-u

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi zabilježili tek blage pomake jer su ulagači oprezni uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koje bi moglo znatno uticati na smjer tržišta.

Dow Jones ojačao je 0,16 odsto, na 34.337 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,08 odsto, na 4.411 poena, a Nasdaq indeks 0,22 odsto, na 13.767 bodova, prenosi Hina.

Nakon dvije sedmice znatnog rasta, indeksi su stagnirali jer ulagači ne žele riskirati uoči objave izvještaja o inflaciji u SAD-u.

Ekonomisti procjenjuju da je u oktobru stopa inflacije skliznula na 3,3 odsto, s septembarskih 3,7 odsto. Međutim, procjenjuju i da je temeljna stopa inflacije, iz koje su izuzete cijene energije i hrane, ostala nepromijenjena.

Posljednjih sedmica cijene dionica su porasle jer ulagači vjeruju da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamatnih stopa, iako iz Feda poručuju da je moguće dalje zaoštravanje monetarne politike.

„Podaci o inflaciji, kao i zapošljavanju, glavni su pokretači finansijskih tržišta već duže vrijeme jer pokazuju što bi Fed mogao učiniti. Tržište procjenjuje da Fed više neće podizati kamate, no da bi to bilo tačno, inflacija mora i dalje slabiti”, objasnio je portfelj menadžer u firmi Northwestern Mutual Wealth Management Company, Matt Stucky.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,89 odsto, na 7.425 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,73 odsto, na 15.345 poena, a pariski CAC 0,6 odsto, na 7.087 bodova.

