Muratović: Vlada pokušava da nadoknadi nenadoknadivu štetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odlazeća Vlada premijera Dritana Abazovića, nakon maćehinskog odnosa prema Crnoj Gori, pokušava da nadoknadi nenadoknadivu štetu, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Član Izvršnog odbora DPS-a Boris Muratović ocijenio je da najave konačnog otvaranja hotelskog kompleksa Sveti Stefan kao i zakupa trajekta od firme koja je do sada vršila prevoz na liniji Kamenari – Lepetane, dokazuju da je djelovanje vlasti bilo zasnovano na pukom revanšizmu.

“Usljed opstrukcija prethodne Vlade u kojoj je Abazović bio vicepremijer i tadašnjeg resornog ministra Jakova Milatovića, dragulj crnogorske obale Sveti Stefan pretvoren je u ruglo i vašarište”, kazao je Muratović.

On je naveo da se na Kraljičinoj i Kraljevoj plaži umjesto dočeka visokoplatežnih turista i promocije Crne Gore kao elitne turističke destinacije, kakva je ona bila ranije, promovisao masovni turizam čije bi posljedice po prirodu tog područja bile pogubne.

“Osim toga, kabadahijskim i populističkim oduzimanjem licence firmi Pomorski saobraćaj, sa nespremnom alternativom, Abazovićeva Vlada je stvorila saobraćajni kolaps i kilometarske kolone automobila u čitavoj Boki čime je naškodila pripremi turističke sezone, a mnoge turiste i odvratila od ideje da svoj godišnji odmor provedu u ovom dijelu našeg primorja”, kaže se u saopšetnju.

Kako se dodaje, Abazovićeva Vlada je, naknadnom pameću, pogazila sve što je prethodno tvrdila.

Muratović je naveo da je revanšističkim odnosom vlasti prema određenim investitorima napravljena velika materijalna šteta Crnoj Gori i njenom ugledu.

“Ipak, dobro je da se odlazeća Vlada konačno dozvala pameti i uradila ono što je trebalo od prvog dana, da radi u interesu naše države i svih njenih građana, kao i da obezbijedi potrebne preduslove da ljetnja turistička sezona bude uspješna”, zaključio je Muratović.

