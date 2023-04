Muratović: Put kojim se Crna Gora kreće vodi u ponor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad industrijske proizvodnje i manjak priliva direktnih stranih investicija, ukazuju da put kojim se Crna Gora kreće vodi u ponor, saopštio je član Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), Boris Muratović.

On je rekao da je prema preliminarnim podacima Monstata, industijska proizvodnja u januaru ove godine, u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, zabilježila pad od 1,6 odsto.

“Taj pad proizvodnje posebno je evidentiran u sektorima prerađivačke industrije 38,3 odsto i vađenje ruda i kamena 21,2 odsto”, naveo je Muratović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, u prerađivačkoj industriji, u istom periodu, šest oblasti bilježi pad proizvodnje.

Najveći pad zabilježen je u oblasti proizvodnje osnovnih metala 77 odsto i proizvodnje mašina i opreme 57,1 odsto, dok je najmanji zabilježen u oblasti proizvodnje namještaja, osam odsto.

Muratović je rekao da je u januaru ove godine industrijska proizvodnja zabilježila pad od 30,6 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Pad proizvodnje zabilježen je u svim sektorima – prerađivačka industrija 56,6 odsto, vađenje ruda i kamena 22,6 odsto i snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom osam odsto.

Muratović je saopštio da je osim evidentnog pada industijske proizvodnje, u značajnoj mjeri došlo i do smanjenja priliva direktnih stranih investicija.

“Prema preliminarnim podacima, u januaru ove godine neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 11,54 miliona EUR, što je 77,09 odsto manje u odnosu na januar prošle godine”, precizirao je Muratović.

Ukupan priliv stranih direktnih investicija iznosio je 43,79 miliona EUR, što je pad od 38,09 odsto, što je rezultat pada vlasničkih ulaganja, kao i pada ulaganja po osnovu interkompanijskog duga.

“Sve navedeno ukazuje da put kojim se Crna Gora kreće, vodi u ponor. Sasvim sigurno da je našoj državi prijeko potreban domaćin kuće, u vidu odgovorne i posvećene Vlade koja bi krenula u sanaciju šteta koje su prouzrokovale Abazovićeva i Krivokapićeva vlada”, zaključio je Muratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS