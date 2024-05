Mujović: Vlada raskida ugovor za rudnik Brskovo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će raskinuti ugovor o koncesiji za rudnik Brskovo, najavio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

“Stekli su se uslovi i biće raskinut ugovor o detaljnim geološkim istraživanjima i eksploataciji sulfidne polimetalične rude za prostor bivšeg rudnika Brskovo. Drugim riječima – rudnika u Mojkovcu neće biti”, rekao je Mujović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je naveo da je Vlada detektovala odrđeno kršenje ugovora od koncesionara, odnosno kompanije Tara Resources.

“Dali smo rok od 60 dana da ispravi uočene nedostatke i upoznali ga sa posljedicama ako ne dostavi korekcije u roku, koji je istekao 25. maja. Nijesmo dobili odgovor od Tara Resourcesa, pa su se stekli uslovi da jednostrano raskinemo ugovor i pokrenemo proceduru naplatu bankarske garancije”, poručio je Mujović.

Na ovaj način, kako je dodao, stavlja se tačka na dugi proces koji traje od 2010. godine i okončava agonija Mojkovčana.

“Kao Vlada smo pokazali odgovoran stav, a očekivanja građana i njihovo zdravlje izdigli na pijedestal, a kompaniji pružili fer uslove da odagna naše sumnje”, kazao je Mujović.

Prema njegovim riječima, investicije i investitori su dobrodošli u Crnu Goru, ali za one koji poštuju zakone države.

“Na nama je da im obezbijedimo najbolje uslove, vladavinu prava i transparentnost procesa. Problem sa kompanijom Tara Resources je bila njihova studija izvodljivosti, koja je u dva navrata dostavljena, ali se oba puta kosila sa zakonima Crne Gore”, naglasio je Mujović.

On je, govoreći o daljim potezima koncesionara, objasnio da se kompanija može žaliti Privrednom sudu, kao i pokrenuti arbitražu.

“Na njima je kakva će biti odluka, ali mi smo spremni na sve scenarije i duboko utemeljeni u činjenicama da je pravda na našoj strani”, dodao je Mujović.

Na pitanje da li postoji procjena kolika bi bila šteta za državu ako bi izgubila arbitražu, Mujović je odgovorio da je to nemoguće procijeniti iz ove perspektive, ali da ne bi volio da do nje dođe.

