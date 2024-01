Mujović: Struju kupiti sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Električna energija je tržišna roba i ako se ona sad nabavi i naprave se ugovori po pristojnim cijenama, građani ne bi trebalo i ne bi smjelo da osjete povećanje cijena struje, ocijenio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG rekao da Vlada mora i hoće sigurno uvijek naći način “da zaštiti one koje treba zaštititi”, čak i kad dođe do nekih nepovoljnih situacija.

Mujović je naveo da se za narednu godinu sad kuje strategija kako ne bi nedostajalo električne energije i kako se ona ne bi skuplje kupovala, prenosi portal RTCG.

“Ne smije da nedostaje električna energija. Kad idete u planski remont, on počinje kad imate dovoljno električne energije da krajnji potrošači ne budu zakinuti. Ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja nas čeka i ona je kompleksna sa više aspekata, Bićemo lišeni proizvodnje iz TE i to je opterećujuće, jer moramo da uvozimo električnu energiju”, objasnio je Mujović.

On je rekao da struje ne smije da nedostaje, a da već danas službe Elektroprivrede (EPCG) moraju biti spremne da pribave određenu količinu enegrije koja će faliti kada bude u toku rekonstrukcija.

“Ne smijemo doći u situaciju da je tražimo na “spot tržištu”, jer su cijene visoke. Sad se kuje grožđe i sad se pravi strategija za narednu godinu”, naveo je Mujović.

On je dodao da je ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja jako važna, jer će smanjiti emisiju štetnih gasova 15 odsto.

“Pljevlja i Bijelo Polje su najzagađeniji gradovi, velika je magla i teški su uslovi za život. Međutim, kada se eliminišu privatna ložišta uglja, situacija će za te ljude biti podnošljivija”, rekao je Mujović.

Govoreći o komplikovanoj situaciji u Solar gradnji, Mujović je kazao da će se izlaz naći tako što će menadžment biti odgovoran, imati viziju i uvesti red, rad i disciplinu.

“Ako imate problem u kolektivu, morate se baviti time i nije dopustivo da tražite krivicu u tuđem dvorištu. Kompanija Solar gradnja je ćerka kompanije EPCG, ali ona ima svog menadžera, odbor i izvršnog direktora koji moraju da se bore za tu kompaniju. Imati kompaniju koja se bavi podrškom proizvodnje elekrtrične energije, a ne biti uspješan je nedopustivo i nevjerovatno. Moramo imati strategiju i viziju da se ta kompanija pozicionira”, objasnio je Mujović.

On je kazao da se ta kompanija mora tržišno pozicionirati, te da nije prirodno da imaju dugove.

Mujović smatra da je višak od 30 odsto zaposlenih u kompaniji nedopustiv.

“Preduzeće koje malo radi, a ima 600 zaposlenih je neodrživa priča i mora se uraditi racionalizacija radnih mjesta. Oni rade sistematizaciju i 390 zaposlenih imaju, a sada će 50 imati ugovor za stalno”, precizirao je Mujović.

On je kazao da se uvijek može naći opravdanje i krivac na drugoj strani, ali da to nije u redu.

“Imaju dug od dva miliona EUR. Ajde da vidimo što je naša odgovornost, pa da vidimo ako smo ispravno radili, tek onda da krivimo druge. Sistem javnih nabavki nije se pokazao kao dobro rješenje, ali sa tim su svi bili upoznati. Da li su se pripremili na vrijeme i sve uradili što treba da ispune zakon o javnim nabavkama? Ja bih rekao da ne. Krivica je u menadžmentu te kompnaije koja je upravljala Solar gradnjom”, naveo je Mujović.

On je optimista po pitanju situacije u Željezari Nikšić.

“Nije lako naći strateškog partnera za kompaniju čiji pogoni ne rade. Na sreću intenzivne su aktivnosti, tražimo partnere sa svih strana. To je simbol Crne Gore i ne smijemo da ispustimo taj brend, već treba da se borimo za njega”, rekao je Mujović.

On smatra da Željezara, bez pokretanja proizvodnje u ćeličani i kovačnici, nije ta kompanija u pravom smislu

“Fascinantno mi je bilo koliko je Željezara na dobrom glasu, pa mi nijesmo nekad ni svjesni što imamo. Velika količina čelika se odatle može izesti i prilično brzo i to su aduti koji su na našoj strani. Nije se ulagalo godinama i zastarjela je tehnologija, promijenili su se zahtjevi, ali se točak zakotrljao i vjerujem da ćemo na dobar način sve riješiti”, zaključio je Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS