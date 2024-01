Mujović: Cijena struje ostaje ista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena električne energije ostaje ista, a popustom koji je obezbijedila Elektroprivreda (EPCG) biće neutralisano povećanje uslovljeno većim regulatorno dozvoljenim prihodom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), saopštio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

On je povodom saopštenja opozicione političke partije o navodnom poskupljenju električne energije od 1. januara i “novogodišnjoj čestitki” Vlade građanima, kazao da će sve biti kako je rečeno.

“Dragi građani, oprostite ako vam je unijet nemir u ove praznične dane saopštenjem da će porasti cijena električne energije. Neće, biće kako je rečeno…jer nijesmo na vlasti da „varamo narodnje nadanje“ i data obećanja”, naveo je Mujović.

On je rekao da cijena ostaje ista, a popustom koji je obezbijedila EPCG biće u potpunosti neutralisano povećanje uslovljeno većim regulatorno dozvoljenim prihodom kompanije CEDIS.

“Želim u ovoj godini više rada, više pozitivne energije, a što manje političkih trvljenja i malicioznosti. Tako će nam svima biti bolje“, zaključio je Mujović.

