Mugoša: Crna Gora u zoni galopirajuće inflacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je četiri uzastopna mjeseca u zoni galopirajuće inflacije, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša, dodajući da socio-ekonomska situacija mora biti prioritet.

On je na Twitteru napisao da je, prema podacima Monstata, za godinu vrijednost minimalne potrošačke korpe porasla za čak 103,8 EUR.

“Crna Gora je četiri uzastopna mjeseca u zoni galopirajuće inflacije sa najvećom godišnjim inflacijom u posljednjih 15 godina. Socio-ekonomska situacija mora biti prioritet”, poručio je Mugoša.

