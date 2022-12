M:tel u potpunosti spreman za implementaciju 5G mreže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – M:tel je, na upravo završenoj aukciji za dodjelu frekvencija za razvoj 5G mreže, zakupio potrebne resurse za razvoj novih tehnologija na period od narednih 15 godina.

Time je M:tel obezbijedio osnovne preduslove za razvoj 5G mreže na teritoriji Crne Gore.

Izvršna direktorica M:tel-a, Tatjana Mandić, kazala je da se poseban tim, sastavljen od stručnjaka iz raznih oblasti, dugo i temeljno pripremao za učešće na aukciji, što je na kraju i dalo odličan rezultat, na čemu im je i čestitala.

“Kupovinom dva puta deset megaherca (MHz) u opsegu 700 MHz i 120 MHz u opsegu 3,6 gigaherca (GHz) u potpunosti je ostvaren cilj zacrtan prije početka aukcije. Uz spektar koji već posjedujemo, bićemo u prilici da ostvarimo odlično pokrivanje kako teritorije tako i stanovništva, kao i velike kapacitete u mreži”, precizirala je Mandić.

Ona je rekla da, s obzirom na to da već godinama imaju najveći broj korisnika u Crnoj Gori žele da im pruže najbolje korisničko iskustvo uz najmodernije servise na njihovoj mreži.

Direktor Sektora tehnike, Goran Nastić, saopštio je da je M:tel telekomunikacioni operator koji će svojim korisnicima uvijek nuditi najmodernije sevise.

“Na ovaj način smo obezbjedili kontinuitet ambicioznog razvoja mobilne mreže, uz dalje jačanje 4G mreže počinjemo intenzivan razvoj najnovije generacije mobilnih komunikacija. Jaka optička infrastruktura koju posjeduje naša kompanija će biti odlična baza za širenje 5G mreže”, kazao je Nastić.

On je naveo da su realizovane sve potrebne tehničke pripreme postojeće mreže tako da su kupovinom spektra otvorili vrata za razvoj 5G mreže.

“Ove godine smo s uspjehom implementirali i testirali određeni broj 5G baznih stanica. Budžetom su već planirana sredstva za nabavku 5G baznih stanica i počećemo sa njihovom ugradnjom u toku prve polovine naredne godine“, rekao je Nastić.

