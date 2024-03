Morsko dobro o upravljanju Lukom Budva odlučuje naredne sedmice

Budva, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor Morskog dobra odložio je za narednu sedmicu donošenje odluke o prepuštanju budvanske luke Opštini Budva.

Razlog je mogućnost da Opština preuzme marinu i preda je na upravljanje lokalnom Komunalnom preduzeću, potvrdio je Danu predsjednik Upravnog odbora Morskog dobra, Blažo Rađenović.

On je istakao da je odluka odložena za narednu sedmicu, kada bi trebalo da se održi nova sjednica Upravnog odbora, a do tada bi trebalo da bude gotov izvještaj direktora Morskog dobra, Mladena Mikijelja, kao i da su u međuvremenu pokrenute određene aktivnosti od Opštine koje bi mogle dovesti do konačne primopredaje luke.

Budvanska marina trebalo je da bude ustupljena Opštini prošle sedmice, ali do toga nije došlo jer, kako su tada tvrdili iz Morskog dobra, Opština nije delegirala predstavnike na vrijeme.

Rađenović je zbog toga prije nekoliko dana pozvao Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) da reaguju povodom slučaja Luke Budva, odnosno njenog preuzimanja od lokalne samouprave.

On je tada kazao da od potpisivanja sporazuma pa do predviđenog datuma primopredaje, Opština nije preuzela nikakve aktivnosti kako bi preuzela upravljanje.

Prema njegovim navodima, Morsko dobro je u više navrata apelovalo da se krene u realizaciju ugovora, ali lokalna samouprava to nije učinila.

U prethodne četiri godine, vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića u više navrata su saopštavale da je Luka Budva vraćena državi nakon gotovo dvije decenije.

Međutim, dotadašnji zakupac, kompanija Dukley marina, poručivao je da je ugovor o zakupu na snazi do 2027. godine, te da bi jednostrani raskid mogao da izazove značajnu štetu za državu.

Zakupac luke bio je američki biznismen Nil Emilfarb, odnosno njegova kompanija Strateks grupa. Kompanija je 2014. godine preuzela upravljanje kupovinom preduzeća MC Marina, koje je upravljalo lukom od 2008. godine.

Predsjednik Opštine Budva, Milo Božović, koji je sada u pritvoru, i Mikijelj potpisali su 7. marta prošle godine sporazum o ustupanju na korišćenje luke, kojim je ona data na korišćenje lokalnoj upravi.

Takođe, početkom februara prošle godine, Vlada je, na inicijativu tadašnjeg premijera Dritana Abazovića, usvojila odluku o preuzimanju Luke Budva i time dala saglasnost na sporazum između Morskog dobra i Opštine kojim se lokalnoj upravi daje marina na privremeno korišćenje, do raspisivanja tendera i izbora koncesionara.

Skupština Opštine Budva je u avgustu prošle godine glasovima vladajuće većine usvojila sporazum sa Dukley marina o preuzimanju luke, kao i odluku o njenom ustupanju na upravljanje lokalnom komunalnom preduzeću.

