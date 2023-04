Montenegroberza može realizovati emisiju državnih obveznica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza ima sve tehničke, zakonske i stručne kapacitete da realizuje emisiju državnih obveznica ukoliko se Vlada odluči da se tokom godine zaduži na taj način.

Izvršna direktorica Montenegroberze, Milena Vučinić, kazala je da oni imaju sve kapacitete da taj posao uspješno realizuje za potrebe države, prenosi portal RTCG.

Država o emisiji obveznica razmišlja, jer se Vlada nedavno kod Deutsche banke zadužila 100 miliona EUR, po dvocifrenoj kamatnoj stopi, dok građani i privreda u bankama imaju rekordnu štednju na koju je kamatna stopa oko tri odsto.

Da je taj model zaduženja povoljnii od uzimanja kredita kod banaka potvrđuje i iskustvo Hrvatske.

Predstavnica Zagrebačke berze Sanda Kuhtić Nalis rekla je da je interes bio enorman.

“Zapravo bilo je predviđeno izdanje milijarde EUR. Građani su upisali 1,34 milijarde EUR, a institucionalni investitori 515 miliona. Kapitala očito ima i on je spreman na mobilizaciju kada se građanima ponude interesantne investicijske opcije kao što je bila ova”, navela je Kuhtić Nalis.

U Montenegroberzi očekuju da će slično interesovanje biti i u Crnoj Gori. Oni smatraju da nije zahvalno licitirati po kojoj bi kamatnoj stopi oni koji imaju štednju u crnogorskim bankama bili spremni da kupe državne obveznice, ali su sigurni da to ne bi moglo da ugrozi likvidnost bankarskog sektora.

“Ovo je nasuprot prilika da sredstva ostanu u Crnoj Gori, u našim tokovima i da podstaknu našu aktivnost. Ovdje imamo samo transfer sredstava iz banaka ka trezoru države i to je veliki pokretač, osnova za dobru privrednu aktivnost”, kazala je Vučinić.

I dok se rast privredne aktivnosti u Hrvatskoj nakon emisije državnih obveznica tek očekuje, na Zagrebačkoj berzi već bilježe pozitivne pomake na tržištu kapitala.

“Bio je važan taj jedan edukativni aspekt. Mnogim građanima je ovo prvi susret sa investiranjem na jedan niskorizičan način, susret sa odgovornim i samostalnim upravljanjem svojim finansijama i podsticaj za upoznavanje sa drugim finansijskim instrumentima”, kazala je Kuhtić Nalis.

Države obveznice u Crnoj Gori prvi put su uspješno emitovane 2004. godine, a potom i 2019. pa bi najavljena treća emisija bila novi test povjerenja građana i investitora u crnogorski finansijski sitem.

