Moguće investiranje u bjelopoljsku opštinu

Bijelo Polje, (MINA-BUSINESS) – Moguće investiranje u Opštinu Bijelo Polje kroz dolazak izraelskih kompanija je veoma realno, saopštio je ambasador Izraela u Beogradu, Jahel Vilan.

On je nakon radne posjete Bijelom Polju saopštio da mu je drago što je prvi ambasador Izraela koji je došao u ovaj dio Crne Gore.

Radio Crne Gore prenosi da iako je Ritam Evrope povod dolaska u Bijelo Polje, nijesu izostale važne teme o kojima su razgovarali Vilan i predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović.

Vilan je kazao da je jedna od tema bila i dolazak izraelskih turista u Bijelo Polje, prenosi portal RTCG.

“Mi ćemo, nadamo se, ove godine dostići rekord kada su u pitanju naši turisti koji dođu u Crnu Goru, za sada se taj broj kreće oko 70 hiljada. Željeli bismo da prvo posjete Bijelo Polje a odatle da se spuste do mora i drugih crnogorskih destinacija”, rekao je Vilan.

On je ocijenio da Crna Gora postaje sve interesantnija za izraelske turiste i dodao da se nada da će se taj trend nastaviti.

Prema riječima Smolovića, razgovaralo se i o kulturnoj, muzičkoj i sportskoj saradnji koju mogu ostvariti sa Izraelom, ali prije svega i o biznis saradnji u smislu investicija.

“Potrebni su nam investitori iz oblasti turizma, poljoprivrede i mnogih drugih oblasti koje smo danas prezentovali kao potencijale Bijelog Polja, kako bi zajedno razvili ovu opštinu u jednu ozbiljnu turističku destinaciju. Za dobar početak te saradnje očekujemo dolazak djela turista iz Izraela koji će u narednom periodu posjetiti Crnu Goru”, kazao je Smolović.

On je naveo da se raduje što su izraelski investitori počeli ozbiljno da dolaze u Crnu Goru.

“Jedan od njih je preuzeo Deltu, a nadamo se da će neki njemu slični doći i u Bijelo Polje”, rekao je Smolović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS