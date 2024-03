Moguća kupovina mobilne kartice sa svim pogodnostima u Njemačkoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Njemačkoj građani mogu da da kupe mobilnu karticu sa kojom imaju sve pogodnosti kao i korisnici drugih njemačkih operatora, ali i dodatne benefite kada odu u svoj zavičaj ili otputuju na odmor u neku drugu zemlju van EU, saopšteno je iz M:tel-a.

“Sa prelaskom u M:tel Germany mobilnu mrežu, ne mijenjate svoj postojeći broj, nemate roming kako u zemljama EU, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji, tako ni u zemljama bivše Jugoslavije”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su rekli da korisnici imaju besplatne razgovore u okviru M:tel zone.

“To znači da kada dođete u Crnu Goru, vaš telefon se automatski povezuje na M:tel mrežu, pa besplatno razgovarate sa svim korisnicima koji su u toj mreži, dok vam se pozivi ka ostalim mrežama tarifiraju po regularnim cijenama bez rominga”, objasnili su iz M:tel-a.

Iz kompanije su rekli da ukoliko neko ima prijatelje ili familiju koji žive u Srbiji i koriste mts mrežu, mogu da ih zovu neograničeno, pozivi su besplatni, kako ka mobilnom tako i ka fiksnom telefonu.

“Ako putujete u Tursku, Albaniju, Egipat, Izrael ili Indiju, nalazite se u prijateljskoj /friendly/ zoni M:tel mreže, što znači da za te zemlje imate sasvim dovoljno Interneta u okviru svog postojećeg paketa, dok su vam istovremeno svi dolazni pozivi besplatni”, rekli su iz M:tel-a.

Uz M:tel Germany karticu korisnici su zaštićeni od svih neželjenih sadržaja i zloupotreba na Internetu. Uz sve to, M:tel Germany nudi i najbolji TV program sa vaših prostora.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu www.mtelgermany.de ili putem telefona +4915 310 310 310.

“Postanite dio M:tel porodice, koja broji više od pola miliona zadovoljnih korisnika. Uživajte u jedinstvenom iskustvu i njemačkom kvalitetu M:tel Germany mobilne kartice”, zaključuje se u saopštenju.

